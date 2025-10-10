Hacemos Córdoba señala que el PP "vuelve a utilizar el IMAE como su caja particular"

CÓRDOBA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa ha criticado este viernes que el gobierno local del PP "vuelve a utilizar el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) como su caja particular, concediendo otros 300.000 euros de dinero público a una promotora privada, mediante una modificación presupuestaria urgente y sin concurrencia pública".

Según ha explicado en una nota el viceportavoz de Hacemos Córdoba, Iván Fernández, "el pasado 23 de septiembre la presidenta del IMAE firmó un decreto para otorgar una subvención nominativa de 300.000 euros a Mainake Music AIE, empresa organizadora del Califas Fest, con cargo al remanente de tesorería del Instituto. Es decir, se detraen fondos que deberían destinarse al mantenimiento y programación de los teatros municipales para financiar festivales privados".

Fernández ha recordado que "esta no es una operación aislada", ya que "en junio ya denunciamos otra idéntica, con otros 300.000 euros a la promotora Gira Eléctrica AIE para el festival Córdoba Live, también sin concurrencia ni transparencia. El PP repite un patrón de clientelismo cultural, favoreciendo a determinadas empresas mientras abandona los espacios culturales públicos".

"El modelo del PP es claro: menos recursos para los teatros municipales y más dinero directo para escaparates privados donde luego se hacen la foto", ha señalado Fernández, quien ha lamentado que "mientras el Gran Teatro, el Góngora o la Axerquía presentan carencias y programaciones cada vez más reducidas, el gobierno municipal considera urgente financiar festivales privados con dinero público".

En referencia a las declaraciones de la presidenta del IMAE, Isabel Albás, quien justificó la subvención asegurando que "sirve para consolidar a Córdoba en el circuito de grandes festivales, impulsar el turismo de conciertos y generar empleo", Hacemos Córdoba ha replicado que "esas afirmaciones no se sostienen con la realidad", dado que "la promotora beneficiada lleva organizando el Califas Fest desde 2023 y otros festivales similares desde 2021, con un impacto económico mínimo y sin evidencias de ese supuesto tirón turístico".

En este sentido, el portavoz municipal de la coalición de izquierdas ha argumentado que "el propio sector hostelero desmintió en su momento el supuesto beneficio de estos eventos, señalando que el impacto en la economía local fue inexistente, sin aumento de reservas hoteleras ni de consumo en bares y restaurantes".

En palabras de Iván Fernández, "lo que nos confirma este nuevo decreto es que, otra vez, el Partido Popular va a regalar 300.000 euros del dinero de los cordobeses y las cordobesas a una promotora privada, repitiendo el mismo patrón de opacidad, discrecionalidad y desprecio por lo público, sin planificación, sin transparencia y sin una sola explicación convincente sobre por qué esto es una prioridad para la ciudad".

La consecuencia de ello, según ha subrayado Fernández, es que, mientras desde el gobierno municipal del PP "siguen repartiendo dinero público entre promotoras privadas y se hacen fotos en los palcos VIP de los festivales, los teatros municipales se deterioran, la programación se reduce y el Festival de la Guitarra agoniza. Córdoba se está convirtiendo en un escaparate privado donde solo unos pocos hacen negocio, pero eso sí, con el dinero de todos y todas".