Hacemos Córdoba valora el "trabajo ejemplar" de Bomberos, Policía Local y Protección Civil durante la borrasca 'Claudia'

CÓRDOBA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha puesto en valor este domingo "el trabajo, la profesionalidad y el esfuerzo incansable" que demostraron en el día de ayer los Bomberos, la Policía Local, Protección Civil y el conjunto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Ayuntamiento ante los efectos de la borrasca 'Claudia'.

Tal y como ha emitido la coalición en una nota, gracias a la "rápida intervención" de estos servicios públicos, la ciudad pudo responder ante una situación meteorológica "especialmente complicada".

Asimismo, Hacemos Córdoba ha lamentado la "falta de previsión del alcalde y la ausencia de medidas preventivas" que la coalición viene reclamando desde hace años, "especialmente la limpieza exhaustiva de los imbornales", una actuación "fundamental" para evitar que episodios de lluvias intensas generen acumulaciones de agua.

Además, la coalición ha concretado que "cada mes de octubre insiste en esta necesidad", así como en "reforzar el mantenimiento del alcantarillado". Así, en el Pleno de este mes, Hacemos Córdoba ha registrado una pregunta específica sobre el estado del sistema de alcantarillado y su limpieza.

Al hilo, la formación ha subrayado que "la falta de mantenimiento estructural de la ciudad" está detrás de muchos de los problemas vividos el pasado sábado.

De esta forma, durante una sola hora llegaron a caer 35 litros por metro cuadrado en Córdoba, un volumen que "desbordó la capacidad del sistema". Por ello, la coalición ha concretado que, en episodios recientes como el de Valencia --donde se registraron 187 litros en una hora--, las consecuencias pueden ser todavía "más graves si no se actúa con previsión".

Por estos motivos, Hacemos Córdoba ha considerado "imprescindible" que, una vez pasen estos días de lluvia, el Ayuntamiento refuerce "de inmediato" las labores de mantenimiento de la red de alcantarillado y del conjunto de la infraestructura urbana.

Asimismo, solicitará en los próximos días que se active el presupuesto de contingencia para reparar los daños ocasionados por la borrasca, "esperando que no se repitan los retrasos vividos en episodios anteriores", cuando la retirada de árboles y otros desperfectos llegó a prolongarse "durante meses".

Por otra parte, la formación exige también que el Ayuntamiento retome las conversaciones iniciadas por IU en 2019 con la Confederación Hidrográfica, para establecer un protocolo "que garantice el mantenimiento de los arroyos y cauces próximos a zonas urbanizadas".

Finalmente, Hacemos Córdoba ha insistido en que la vuelta a la normalidad debe ser "rápida y ordenada, y ha reclamado al alcalde que actúe "con responsabilidad y coordinación".