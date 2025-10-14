Hacemos critica "la dejadez" del gobierno municipal con un solar público en la calle Acera del Lindero de Córdoba

El portavoz del grupo Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Juan Hidalgo, en el solar de titularidad pública en Acera del Lindero, en Distrito Sur. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Juan Hidalgo, ha criticado este martes "la falta de mantenimiento y la dejadez" del gobierno municipal en un solar de titularidad pública situado en la calle Acera del Lindero, en el Sector Sur, "un barrio que vuelve a evidenciar el abandono del Consistorio hacia los distritos más vulnerables de la ciudad".

En una nota, el portavoz ha explicado que "el solar, propiedad del Ayuntamiento, se encuentra completamente descuidado, sin uso social asignado y actualmente funciona de manera improvisada como aparcamiento público, pese a no reunir las condiciones mínimas para ello".

"Estamos ante un nuevo ejemplo de la dejadez de este gobierno municipal", ha advertido, para apostillar que "no sólo no se da una función social a un espacio público, sino que además se mantiene lleno de barro, suciedad y sin acondicionar, lo que demuestra la falta de compromiso con el Sector Sur".

Desde Hacemos se ha reclamado al Consistorio que, "mientras no se destine el solar a un uso social, se adecente el espacio para que pueda funcionar de forma segura y digna como aparcamiento público, garantizando su limpieza y un pavimento adecuado que evite el embarramiento".

El edil ha recordado que "todos los barrios pagan sus impuestos y merecen los mismos servicios públicos de calidad, independientemente del Código Postal". "No es de recibo que el Distrito Sur siga siendo el gran olvidado", ha reprochado, para remarcar que "el Ayuntamiento tiene la obligación de tratar a todos los barrios por igual y de ofrecer infraestructuras y espacios públicos en condiciones dignas".

Por todo ello, el grupo ha exigido al gobierno municipal que "actúe con responsabilidad y sensibilidad social, adecentando el solar de la calle Acera del Lindero y poniendo fin al abandono que sufre el Distrito Sur, un barrio que lleva demasiado tiempo esperando soluciones reales por parte del Ayuntamiento".