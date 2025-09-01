Hallado un cadáver calcinado en un canal soterrado en el Camino del Chorrillo (Sevilla)

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional. Imagen de archivo. - PN - Archivo

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga este lunes el hallazgo de un cadáver calcinado en un canal de agua soterrado situado en la zona del Camino del Chorrillo, perteneciente al municipio de Mairena del Alcor (Sevilla), después de que "un confidente" alertara de la posible existencia de un cuerpo en el lugar.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes policiales, que han añadido que la Guardia Civil tuvo conocimiento inicial del suceso tras recibir ayer por la tarde una llamada en el 091 que advertía de la presencia de un cadáver en la zona. Durante toda la noche se mantuvo un punto fijo de vigilancia, aunque no se localizó a la persona.

Finalmente, esta mañana, un indicativo de la unidad de subsuelo de la Policía Nacional localizó el cuerpo carbonizado en el interior del canal soterrado.

Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima y se han iniciado diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte.