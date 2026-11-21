Un agente de la Policía Nacional trabaja en el lugar de los hechos, a 10 de noviembre de 2026, en Oviedo, Asturias (España). - Juan Vega - Europa Press

GRANADA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un cadáver ha sido localizado en la mañana de este sábado a las puertas de una casa cueva ubicada en el camino de la Fuente del Avellano, en Granada capital, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

El 112 ha recibido sobre las 9,50 horas de esta mañana un aviso por parte de un particular informando de que había encontrado el cuerpo sin vida en estado de descomposición que correspondía a un hombre de 58 años.

Según han detallado fuentes policiales a esta agencia, los primeros indicios apuntan a que se trataría de una muerte natural, aunque está investigando las causas para esclarecer el suceso.