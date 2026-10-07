Hereu asegura que "poner en cuestión" el voto por correo para el 29N es "un flaco favor a la calidad democrática"

Archivo - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, atiende a medios. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asegurado este miércoles ante las dudas generadas por representantes del PP y Vox sobre el voto por correo para las Elecciones Generales del día 29 de noviembre que "solo ya poner en cuestión esto es un flaco favor a la calidad democrática".

Tras intervenir en la apertura institucional del Foro Internacional de Defensa Indudef en Córdoba, el ministro ha subrayado a los periodistas que "deberían responder aquellos que ponen en tela de juicio el proceso", porque "llevamos 50 años votando libremente en España, que es una democracia plena".

En este sentido, el ministro ha declarado que "España es un país de primera en niveles de democracia" y ha animado a "la movilización y a la participación como un valor fundamental democrático, con plena seguridad, con plena tranquilidad". "Sólo poner en cuestión desmerece quien lo expresa", ha apostillado.