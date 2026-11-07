Herida leve una mujer al ser atropellada en Córdoba por un coche con un conductor que da positivo en drogas

Archivo - Una ambulancia durante la prestación de un servicio en Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, cuya identidad no ha trascendido hasta el momento, ha resultado herida leve este sábado en Córdoba capital como consecuencia de un atropello por un coche, cuyo conductor ha dado positivo en drogas.

Según han informado fuentes municipales, el suceso ha tenido lugar sobre las 14,00 horas, en la Avenida Fray Albino, cuando se ha registrado el atropello a una persona que ha sido trasladada a un centro sanitario herida leve.

A la zona se han trasladado los facultativos sanitarios para atender a la herida, efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), así como agentes de la Policía Local, que han realizado el test de drogas y alcohol al conductor del vehículo, que ha ofrecido un resultado positivo en drogas, a la vez que instruyen las correspondientes diligencias.