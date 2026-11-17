Archivo - Dos agentes de la guardia Civil en imagen de archivo. - PP ÁGUILAS - Archivo

CÓRDOBA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida leve este martes por el impacto de perdigones de una escopeta en un tiroteo registrado en la localidad cordobesa de Puente Genil.

Según han detallado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, el suceso ha tenido lugar durante la tarde y, por el momento, no se han producido detenciones.

El instituto armado mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el incidente e identificar al autor o autores de los disparos.