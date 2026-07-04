Herida una mujer en una colisión múltiple con cuatro vehículos en la A-92 a la altura de Santa Fe (Granada)

Archivo - Fotografía de archivo de una ambulancia en Andalucía. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

SANTA FE (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

Una mujer ha resultado herida, de la que no han trascendido más detalles sobre su estado, en la tarde de este sábado tras una colisión múltiple registrada en la A-92, a la altura de Santa Fe (Granada), en sentido Málaga.

Según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía, alrededor de las 12,45 horas varios alertantes han llamado al teléfono de emergencias para avisar de un accidente en cadena en el que se han visto implicados hasta cuatro vehículos en el kilómetro 231 de la citada vía.

El 112 ha activado a los servicios sanitarios del 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a los equipos de mantenimiento de la carretera, que se han desplazado hasta el lugar del siniestro.

Además, en torno a las 12,00 horas de esta jornada se ha registrado en el mismo tramo de la A-92, también a la altura de Santa Fe, otra colisión entre dos vehículos que se ha saldado sin heridos.