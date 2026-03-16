Herida en Granada al ser atropellada por el metro en la avenida Juan Pablo II

GRANADA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida en la mañana de este lunes al ser atropellada por un vagón del metro a la altura de la avenida Juan Pablo II de Granada, según han confirmado a Europa Press fuentes del 112.

El accidente se ha producido en torno a las diez de la mañana. La víctima es una mujer adulta que en ese momento llevaba un carro de chatarra tirado por una bicicleta.

El 112 ha dado aviso a los servicios sanitarios del 061, que han trasladado a la herida en ambulancia hasta el Hospital de Traumatología.

También se ha alertado a la Policía Local, Policía Nacional y al Metropolitano de Granada, que tras el accidente ha restablecido la línea completa Albolote-Armilla con retrasos por el periodo en que el tráfico ha tenido que ser interrumpido mientras se atendía a la mujer.