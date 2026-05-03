El PSOE onubense promete declarar Bien de Interés Cultural las Cruces de Mayo de Bonares

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y candidata al Parlamento andaluz por Huelva, María Márquez, en Bonares (Huelva). - PSOE HUELVA

BONARES (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y candidata al Parlamento andaluz por Huelva, María Márquez, ha anunciado el "firme compromiso" del Partido Socialista con la protección, promoción y reconocimiento de una de las tradiciones más emblemáticas de la provincia: las Cruces de Mayo de Bonares.

Márquez ha asegurado en una nota de prensa que, si María Jesús Montero preside la Junta de Andalucía tras las próximas elecciones, "las Cruces de Bonares contarán con el reconocimiento que merecen como Bien de Interés Cultural (BIC), blindando así su valor patrimonial, cultural y social para las generaciones futuras".

La dirigente socialista ha destacado que esta festividad, ya declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía e incluida en el Catálogo General del Patrimonio Andaluz, "es una expresión única de identidad colectiva, que combina tradición, participación vecinal y riqueza cultural, y que merece el máximo nivel de protección institucional".

María Márquez ha manifestado haberse quedado asombrada ante las maravillas de las Cruces de Bonares, exaltando el enorme trabajo que hay detrás de cada una de ellas. Ha destacado especialmente la belleza de estas "catedrales efímeras", como se conocen en el municipio, y ha invitado a toda la ciudadanía a acercarse y disfrutar de esta tradición.

"Frente al abandono y la falta de ambición del Gobierno de Moreno en materia cultural, desde el PSOE apostamos por cuidar lo nuestro, por proteger las raíces y por convertir la cultura en motor de desarrollo económico y turístico", ha subrayado.

En este sentido, Márquez ha señalado que la declaración como BIC permitirá reforzar la proyección de Bonares dentro y fuera de Andalucía, así como impulsar nuevas oportunidades para el municipio, especialmente en sectores como el turismo, la hostelería y el comercio local.

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo incansable de vecinos, asociaciones y colectivos que hacen posible cada año esta celebración, "manteniendo viva una tradición que es orgullo de todo un pueblo".

Por último, María Márquez ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a "apostar el próximo 17 de mayo por un cambio político que garantice la defensa de la cultura, de los pueblos y del patrimonio frente a quienes han demostrado desinterés y dejadez".

