Herida una trabajadora social de Baza (Granada) tras la agresión de un usuario de los servicios sociales

BAZA (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

Un usuario de los servicios sociales de Baza de unos 50 años, al parecer con sus facultades mentales alteradas, agredió pasado el mediodía de este pasado martes en una calle de esta ciudad del norte de la provincia de Granada a una trabajadora social que llevaba su caso, la cual resultó con heridas con pronóstico estable.

Fuentes municipales consultadas por Europa Press en Baza han indicado que los hechos se producían tras el desencuentro que al parecer había tenido el usuario con esta y otra trabajadora de la unidad municipal de Servicios Sociales que trabajaban para dar algún tipo de solución a los problemas que venía teniendo y que podían pasar por su internamiento en un centro especializado.

El usuario y la víctima de la agresión habían mantenido una reunión en la mañana, y posteriormente, al encontrarla él supuestamente en la calle, se encaró con la trabajadora, a la habría empujado y pateado, han apuntado estas mismas fuentes. Desde la Policía Nacional se ha indicado a Europa Press que se recibía llamada sobre las 13,55 horas de la agresión, con una mujer al parecer golpeada que sangraba, y que, estable, fue atendida en la misma calle por los servicios sanitarios desplazados con ambulancia.

El supuesto autor, que se ausentó del lugar de los hechos tras la agresión, está identificado a la espera del avance de la investigación una vez se tramite denuncia de los hechos. Desde el Ayuntamiento, el alcalde, Pedro Justo Ramos, del PP, ha convocado una concentración de solidaridad con la trabajadora a las puertas del centro municipal de Bienestar Social, a las 12,00 horas de este miércoles, en el lugar donde era atendido el ahora investigado por la supuesta agresión, según ponía de manifiesto a última hora de este pasado martes en un breve comunicado en que el consistorio deseaba una pronta recuperación a la trabajadora.

"Desde estas líneas le enviamos nuestra solidaridad y le deseamos una pronta recuperación de las heridas sufridas, al tiempo que ponemos a su disposición todos aquellos medios y servicios municipales que necesite. Ramos indicaba que con la convocatoria de la concentración se trata de "mostrar del rechazo y la tolerancia cero a este tipo de ataques".

En la misma línea, en una nota, el PSOE de Baza ha manifestado "su más enérgico rechazo y condena a la agresión sufrida" por esta trabajadora social del Ayuntamiento "en un acto de violencia intolerable", "deseándole una pronta recuperación" y reafirmando el compromiso "firme" de esta formación "en la lucha contra cualquier forma de violencia, especialmente contra las mujeres".

"Este lamentable suceso nos recuerda la necesidad perentoria de reforzar todas las medidas y políticas sociales que garanticen la seguridad y el bienestar de todas las trabajadoras y trabajadores sociales, así como de toda la ciudadanía de Baza".

Desde el grupo municipal socialista se ha reclamado a las autoridades competentes "la máxima diligencia en la investigación y sanción de este acto violento para que se haga justicia y se prevenga que estas conductas se repitan".

El PSOE de Baza ha instado a la sociedad bastetana a unirse en la condena pública de la violencia y a promover una cultura de respeto, igualdad y protección hacia todas las personas. "La violencia nunca es justificable y debe ser erradicada con firmeza desde cada espacio social, colectivo e institucional", ha concluido.