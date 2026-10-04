'Las hijas de Felipe' estarán en Flora con su 'pódcast' en vivo en el convento de San Rafael

Las académicas Ana Garriga y Carmen Urbita ('Las hijas de Felipe') grabarán en Flora un episodio en vivo de su conocido 'pódcast' el día 18 de octubre en la iglesia del convento de San Rafael de Córdoba. - LINA BOTERO/FLORA

CÓRDOBA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las académicas Ana Garriga y Carmen Urbita ('Las hijas de Felipe') grabarán un episodio en vivo de su conocido 'pódcast' el día 18 de octubre, a las 12,30 horas, en la iglesia del convento de San Rafael de Córdoba, conocido popularmente como convento de las Capuchinas y perteneciente a la Orden de las Clarisas Capuchinas. La actividad, que forma parte de la programación oficial del Festival Internacional de las Flores (Flora), está patrocinada por la Delegación de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento.

Según destacan desde la organización, la entrada será gratuita, previa reserva a través de la web 'festivalflora.com'. El acceso a la reserva de entradas se abrirá el día 7 de octubre a las 12,30 horas. El 'pódcast' se grabará en vivo con público para emitirse después en plataformas digitales.

'Las hijas de Felipe', pódcast producido actualmente por Radio Primavera Sound, se ha convertido en uno de los fenómenos más singulares de la divulgación histórica reciente. Desde su creación en 2020, Ana Garriga y Carmen Urbita exploran los rincones menos transitados del Barroco español y, especialmente, las vidas de las mujeres que habitaron los conventos de los siglos XVI y XVII.

Su particular combinación de investigación académica, humor, cultura popular y mirada contemporánea ha permitido acercar la historia del Barroco a públicos muy diversos. Frente a la imagen del convento como un mundo inmóvil y aislado, 'Las hijas de Felipe' muestran estos espacios como lugares atravesados por la amistad, el deseo, el trabajo, la creatividad, la economía, la política y las relaciones de poder.

En el episodio que 'Las hijas de Felipe' grabarán en vivo dentro de la programación de Flora recuperarán los saberes botánicos y los caprichos floreados y herbolarios de los conventos barrocos.

Como ya es en Flora, el espacio de la iglesia de las Capuchinas no funcionará como un simple escenario, sino como parte sustancial de su contenido: un lugar desde el que aproximarse a la experiencia real de las mujeres que habitaron las clausuras durante los siglos de oro.

Aunque los grandes monumentos de Córdoba cuentan con una extraordinaria proyección internacional, una parte fundamental de su patrimonio permanece todavía fuera de los recorridos más conocidos. Es el caso de la extensa red de conventos femeninos que, desde la Baja Edad Media y a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, contribuyó decisivamente a configurar el paisaje urbano, social y cultural de la ciudad, y que Flora, una vez más, ha querido poner de relevancia, ubicando esta actividad en el convento de las Capuchinas, uno de los más singulares de la ciudad.

'LAS HIJAS DE FELIPE'

En concreto, 'Las hijas de Felipe' son Ana Garriga y Carmen Urbita. En 2016 se conocieron en Providence (Rhode Island) cursando sus estudios de doctorado en la Universidad de Brown. En 2020 lanzaron su 'podcast', hoy producido por Radio Primavera Sound: un refugio del ahistoricismo deliberado, un espacio donde los rincones más remotos de los siglos XVI y XVII y los resquicios más impenetrables del presente se solapan en un anacronismo estratégico para sugerir cavilaciones y conexiones insospechadas.

Juntas han escrito 'Instrucción de novicias. Vidas del convento barroco para guiar tu presente' (Blackie Books, 2026), que ha sido publicado en diez países. Todo lo que hacen está movido por la premisa de que "todo lo que te esté pasando a ti ya le pasó a alguien (probablemente una monja) en los siglos XVI y XVII".

EL CONVENTO DE SAN RAFAEL

Fundado en 1655 por Antonio Fernández de Córdoba y Cardona, duque de Sessa, el convento se estableció sobre una antigua casa-palacio de origen bajomedieval vinculada a una de las grandes familias nobiliarias cordobesas. El conjunto conserva todavía las huellas de esa historia anterior: elementos mudéjares, artesonados y yeserías, escudos nobiliarios y capiteles de procedencia romana, visigoda e islámica conviven en un edificio transformado durante siglos.

La iglesia conventual, dedicada a San Rafael y levantada en el siglo XVIII, constituye la parte plenamente barroca del conjunto. De una sola nave y cubierta por una bóveda de cañón, su arquitectura austera conserva la intensidad espacial propia de los templos vinculados a las comunidades de clausura.

Esta superposición de tiempos convierte al convento de las Capuchinas en una expresión especialmente elocuente de la historia de Córdoba: una ciudad en la que las nuevas arquitecturas no sustituían necesariamente a las anteriores, sino que se construyen sobre ellas, las incorporan y las transforman.

Cada octubre, Flora vuelve a convertir a Córdoba en punto de mira y objeto de deseo para los mejores artistas florales del mundo y para todo aquel interesado en acercarse a la naturaleza desde el prisma del arte.

A lo largo de sus ocho ediciones, ha logrado posicionarse en la agenda internacional de la cultura de la flor y la botánica con una poderosa arma: en ningún otro lugar del mundo es posible visitar en un mismo día una selección de instalaciones 'site-specific' realizadas con flores y plantas y creadas por artistas internacionales como la que se disfruta en Córdoba cada octubre.