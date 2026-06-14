Hinojosa del Duque (Córdoba) se llena de teatro popular este verano con el regreso de 'La Vaquera de la Finojosa'

Cartel de 'La Vaquera de la Finojosa'. - AYUNTAMIENTO DE HINOJOSA DEL DUQUE

HINOJOSA DEL DUQUE (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

La localidad cordobesa de Hinojosa del Duque pondrá en escena este verano, en concreto, los días 30 y 31 de julio y 1 y 2 de agosto, la novena edición de 'La Vaquera de la Finojosa', el emblemático evento cultural y turístico del municipio, que se celebra cada cuatro años, y que se consolida como una de las grandes citas con la historia y el teatro popular en Andalucía.

Según informa el Ayuntamiento hinojoseño en su web, consultada por Europa Press, la esperada recreación teatral, cuyas entradas ya están a la venta, congrega cada cuatro años "a miles de visitantes atraídos por su espectacularidad y su valor patrimonial".

La novena edición de esta representación, que cobrará vida en la Plaza de la Catedral en cuatro funciones exclusivas, supone la "consagración definitiva" de una obra que "trasciende lo puramente teatral para convertirse en el mayor exponente del dinamismo cultural, social y turístico del municipio".

Basada en la famosa serranilla del Marqués de Santillana, la representación transforma el corazón de Hinojosa del Duque en un gran escenario medieval, atrayendo a visitantes de toda la geografía nacional y dinamizando de manera notable la economía y el comercio local durante la temporada estival.

El papel del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque resulta "clave" en la compleja coordinación de un evento de tal envergadura, que cuenta con una masiva participación ciudadana, pues son "cientos de vecinos" los que participan de forma activa tanto en el elenco actoral como en las labores de vestuario, escenografía, música y logística, demostrando el arraigo de una tradición que se transmite de generación en generación y que "define la identidad hinojoseña".

Las representaciones se desarrollarán de manera cronológica, comenzando cada noche al caer el sol para aprovechar la majestuosa iluminación de la 'Catedral de la Sierra', marco incomparable que dota a la obra de "una atmósfera mágica e inigualable".

El alcalde de la localidad, Matías González, ha destacado el "valor humano" que sostiene este gran proyecto institucional y comunitario, pues es "gracias al corazón y la implicación de todo" el pueblo, que se vuelca "de manera altruista para mantener viva la historia".