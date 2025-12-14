Hinojosa del Duque (Córdoba) prepara 'Los Juegos del Frío' con pruebas navideñas y tradicionales

Cartel de la tercera edición de 'Los Juegos del Frío' de Hinojosa del Duque. - AYUNTAMIENTO DE HINOJOSA DE DUQUE

HINOJOSA DEL DUQUE (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

La localidad cordobesa de Hinojosa del Duque despedirá el año 2024 con la celebración, el sábado 27 de diciembre, de la tercera edición de 'Los Juegos del Frío', una iniciativa lúdica en la que los equipos participantes competirán en una decena de pruebas, muchas de ellas con temática navideña, con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de puntos y alzarse con el gran premio de 1.000 euros.

Según recogen las bases del evento, consultadas por Europa Press, 'Los Juegos del Frío' 2025, que se celebrarán en la Plaza de la Catedral, incluyen un total de diez pruebas, entre las que se encuentran las de temática navideña 'Polvorón', donde un integrante del equipo habrá de cantar una canción con la boca llena de este dulce navideño para que sus compañeros la acierten, o '¡Feliz Año!', en la que los participan lucharán para ver quién consigue comerse las uvas en el menor tiempo posible.

Igualmente, la prueba 'Arriba la zambomba' se basa en el juego tradicional del cántaro, pero debido a la temática navideña, se ha cambiado el típico cántaro por una zambomba. El juego consiste en llevar el objeto equilibrado en la cabeza mientras se camina, sin que esta se caiga. Por otro lado, 'Los Reyes están aquí', con los participantes ataviados con disfraz de Reyes Magos, es una carrera en la que tres personas de cada equipo deberán atar sus pies y llegar a la meta sin caerse.

A todas ellas se suman las pruebas '¡Al bote!', en la que se deberán meter distintos objetos colgados de una cuerda en una botella; ¡Cuidado que resbala!, un recorrido por una pista con diferentes colchonetas por las que habrá que ir saltando para llegar al final, o 'El chorreón', prueba en la que se deberá escanciar un líquido con un vaso especial y una botella ambientada en la temática.

Completan el resto de pruebas 'Que no caiga', en la que los miembros del equipo deberán pasarse una manzana con la boca de la forma más rápida posible; 'Sujeta el huevo', basada en la tradicional carrera de cucharas y que consiste en llevar una cuchara con un objeto (puede ser una pelota, un huevo o una pequeña bola) desde un punto de partida hasta la meta, todo ello con la boca, y 'Llegó Papá Noel', la popular carrera de sacos.

También, a lo largo del juego, se celebrará 'La Corona de los Reyes Magos', donde todo que esté sucediendo parará para que los jugadores busquen una corona escondida por la organización en las calles cercanas a la Plaza de la Catedral. Los que encuentren alguna de las tres coronas tendrán puntuación extra al final del juego. El premio será de 1.000 euros para emplear y consumir en establecimientos hinojoseños.

Para formar parte del juego es indispensable ser mayor de 16 años y que los equipos cuenten con diez miembros, que podrán proceder de cualquier lugar. Cabe destacar que, para promover la igualdad de género, los equipos podrán obtener puntos extra si, al menos, hay tres personas de cada sexo. También se podrán conseguir puntos extra por la procedencia de los participantes, la edad o la actividad en redes sociales apoyando el evento. Las inscripciones se realizan en el teléfono 605 72 94 71.

El alcalde de Hinojosa del Duque, Matías González, ha mostrado su satisfacción "al ver como año tras año crece un evento que está pensado para todos los públicos", señalando que se trata de "la manera perfecta de despedir el año, jugando, disfrutando y pasándoselo bien con los amigos".

Durante toda la celebración de 'Los Juegos del Frío' habrá 'speaker' en directo y la música del DJ Robben Wolas. Al finalizar, se podrá disfrutar en la Plaza de la Catedral del flamenco y la rumba de Alambique.