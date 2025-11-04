La hipoteca Living Granada cumple un año con 261 operaciones efectuadas y 39 millones de euros concedidos

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el director general de Caja Rural Granada, Jerónimo Luque, en la presentación de la hipoteca Living Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La hipoteca Living Granada, impulsada por el Ayuntamiento de Granada y Caja Rural Granada para "facilitar el acceso a la vivienda en la capital", cumple un año con un balance que "confirma su consolidación" como una "herramienta eficaz" para favorecer el arraigo de la población.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, desde su puesta en marcha en octubre de 2024, el programa ha tramitado 261 operaciones de compra o rehabilitación de vivienda, que suponen un volumen total de 39,05 millones de euros, con un importe medio financiado de 165.938.426 euros. Tal y como ha valorado la Administración local, este resultado refleja una evolución "muy positiva" respecto al balance presentado en marzo de 2025, cuando Living Granada contabilizaba 147 hipotecas y 23,7 millones concedidos.

En relación, el crecimiento en operaciones y volumen financiado ha confirmado que la iniciativa está respondiendo a "la necesidad de afrontar elevados desembolsos iniciales", especialmente por parte de jóvenes y familias. Además, la financiación de hasta el 95% del valor del inmueble, "muy por encima del estándar bancario habitual del 80%", está permitiendo "reducir dicha barrera y facilitar la compra de vivienda" en la capital.

En contexto, en aquel balance de marzo, se indicó que el objetivo inicial del programa era "movilizar en torno a 50 millones de euros" y que su vigencia estaba prevista hasta septiembre de 2025. No obstante, la "alta demanda" registrada, el ritmo de solicitudes y la consolidación de Living Granada como una "solución real para acceder a la primera vivienda" han llevado a ampliar la vigencia del programa hasta el 31 de marzo de 2026.

Al hilo, el Consistorio ha señalado que esta ampliación ha confirmado que el impacto de la iniciativa ha sido "mayor de lo esperado", tanto en volumen de crédito como en número de beneficiarios, y "refuerza el compromiso compartido de seguir facilitando la compra y rehabilitación de vivienda en la capital".

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha subrayado que Granada es "una ciudad para vivir y para quedarse" y donde "cada vez más personas quieren proyectar su futuro", y ha apostillado que Living Granada es una "herramienta clave" para "avanzar en este camino y para seguir creciendo hacia el objetivo de superar los 250.000 habitantes".

Asimismo, la primera edil ha indicado que la medida se complementa con el impulso municipal a la construcción y a la rehabilitación residencial, reflejado en las 2.703 licencias de vivienda a un precio asequible concedidas en el último año, de las cuales 1.508 corresponden a vivienda protegida.

Para el director general de Caja Rural Granada, Jerónimo Luque, estas cifras denotan el "éxito absoluto" de esta iniciativa creada con el objetivo de apoyar a los granadinos "a adquirir su primera vivienda", en "muchas ocasiones un sueño inalcanzable", a través de "condiciones preferentes" que reducen este obstáculo.

Así, Luque ha concretado que la institución bancaria cumple con el objetivo, que va "más allá de la prestación de servicios financieros", al contribuir "activamente" a la mejora de su entorno. Por último, ha afirmado que, además de este citado producto, cuentan con un "amplio catálogo de hipotecas", disponibles en su oficina digital y en su "extensa red de sucursales" donde se adaptan "a las necesidades de cada cliente".