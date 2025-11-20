Hitachi Energy cierra su planta de Córdoba hasta el lunes "para garantizar la seguridad" de sus trabajadores

CÓRDOBA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hitachi Energy ha considerado, "a raíz de los últimos acontecimientos de la tarde de ayer y esta noche, y para garantizar la seguridad de todos los empleados de la plantilla, que hasta el lunes 24 de noviembre el centro de trabajo de Córdoba permanecerá cerrado, interrumpiendo la actividad que tenía programada".

Según ha informado la compañía en un comunicado remitido a Europa Press, "se ha optado por esta medida para reforzar la seguridad de todos los trabajadores de la planta y garantizar que ninguna persona encuentre dificultades a la hora de salir y acceder al centro". Además, la empresa ha establecido "un protocolo para que los empleados puedan recoger ordenadamente sus pertenencias y vehículos".

Todo ello después de que, desde la tarde de ayer miércoles y hasta la mañana de este jueves, parte de la plantilla haya llevado a cabo un encierro en las instalaciones de la fábrica, en protesta, según informó ya el comité de empresa, por haber apercibido la dirección al presidente y al secretario del comité.

Ante esto, la compañía ha resaltado en su comunicado que "la calidad, la seguridad y la integridad forman las bases" con las que opera. Se trata, según han subrayado desde Hitachi Energy, de "un compromiso que forma parte de su ADN y se refleja en más altos estándares en sus procesos internos".

En este contexto, la "seguridad" de sus empleados "es la máxima prioridad en cualquier situación". Además, estos estándares sirven para asegurar que sus operaciones "se realicen en un entorno que garantice la seguridad de los empleados y que puedan desarrollar en óptimas condiciones su labor".

Así, para la empresa, "el cumplimiento de estos estándares es crucial", con la exigencia de que, "tanto desde la Dirección, como por parte de cada uno de sus trabajadores", se actúe "responsablemente, en el marco acordado entre la compañía y los empleados", y se "deben perseguir los mismos sin exceder sus competencias y las responsabilidades marcadas para cada uno, ni por supuesto, bajo ninguna circunstancia, poner en riesgo cualquier tipo de tarea operativa y su ejecución de forma segura".

Por último, la compañía ha asegurado que seguirá "impulsando los valores que han hecho de esta planta un referente en Córdoba, priorizando la seguridad de sus empleados y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con sus clientes".

HITACHI ENERGY

Hitachi Energy se define como "un líder tecnológico global en electrificación, impulsando un futuro energético sostenible con tecnologías innovadoras para redes eléctricas, con lo digital en el centro", destacando la compañía que "más de 3.000 millones de personas dependen" de sus tecnologías "para alimentar su vida diaria".

Cuenta con "más de un siglo de experiencia en el desarrollo de tecnologías críticas, como alta tensión, transformadores, automatización y electrónica de potencia", y está "abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo", el de "equilibrar la creciente demanda de electricidad mientras descarbonizamos el sistema eléctrico".

Con una base instalada sin precedentes en más de 140 países, Hitachi Energy construye "alianzas a largo plazo en los sectores de servicios públicos, industria, transporte, centros de datos e infraestructuras". Con sede en Suiza, emplea a más de 50.000 personas en 60 países.