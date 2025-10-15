El Hocus Pocus de Granada apuesta este año por el asombro, la imaginación y el arte

GRANADA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Granada volverá a ser escenario del asombro, la imaginación y el arte con la 24ª edición del Festival Internacional Hocus Pocus, que se celebrará del 21 al 30 de noviembre bajo el lema 'Nada por aquí... ¡y GranHada por allá!', un encuentro que se ha consolidado como uno de los grandes referentes culturales del sur de Europa y un ejemplo de cómo la cultura puede "emocionar, educar y transformar".

Organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Granada y bajo la dirección artística de Miguel Puga (MagoMigue), el Hocus Pocus Festival se presenta como una de las citas más esperadas de la temporada cultural. Este año, su programación se adentra en el universo de lo invisible, efímero y poético, llevando la magia más allá del escenario para convertirla en "un lenguaje común entre artistas y público".

El concejal de Cultura de Granada, Juan Ramón Ferreira, ha subrayado la importancia de este festival dentro del ecosistema cultural granadino, destacando que "Hocus Pocus es mucho más que un espectáculo. Es una forma de entender la cultura como experiencia compartida, como emoción y como vínculo social".

En este sentido, "representa perfectamente el espíritu con el que Granada avanza hacia 2031", ha indicado Ferreira, quien ha añadido que la candidatura a Capital Europea de la Cultura "se apoya en proyectos como este, capaces de emocionar, incluir y hacer ciudad".

El festival contará con un programa amplio que recorrerá los principales espacios culturales de la ciudad, como el Teatro Isabel la Católica, el Auditorio Manuel de Falla, el Centro Federico García Lorca o el Colegio Mayor Santa Cruz la Real, y se extenderá a los barrios del Zaidín, el centro y la zona norte, así como a municipios de la provincia como Dílar, donde se celebrará la tradicional Castaña Mágica.

La edición 2025 se estructura en seis grandes ciclos: Jornadas Profesionales; Programa Escolar y Social, con talleres en bibliotecas, magia para mayores y actividades por el Día de la Infancia; Galas en Espacios Singulares; Galas Internacionales en los principales teatros; Extensión Provincial; y Actividades de Calle.

Todo ello con el objetivo de "acercar la magia a todos los públicos y fomentar la creación de nuevos espectadores", según ha detallado el Ayuntamiento de Granada en una nota. Además, el festival refuerza su compromiso con la educación y la inclusión social mediante su colaboración con entidades como Aldeas Infantiles SOS, ofreciendo espectáculos gratuitos a menores en acogida, así como actividades específicas para personas mayores y centros educativos de difícil desempeño.

En total, se celebrarán más de 14 actuaciones en bibliotecas municipales y diversos talleres pedagógicos para jóvenes y niños. El Hocus Pocus también reconocerá la trayectoria del ilusionista catalán Xevi (Xavier Sala Costa) con el Premio GranHada al Mérito Mágico 2025, una distinción que simboliza el vínculo entre el arte del ilusionismo y la tradición artesanal granadina, al estar representada en una varita de plata y taracea elaborada por orfebres locales.

Miguel Puga ha explicado que "Granada es una ciudad con alma mágica. Aquí, la cultura se vive como un hechizo colectivo, una emoción que se comparte. Este año queremos invitar al público a explorar el poder de lo invisible, aquello que se esfuma pero deja huella. La magia es, al fin y al cabo, una forma de mirar el mundo".

El festival cuenta con el patrocinio y colaboración del Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía, el Inaem, la Fundación Caja Rural Granada, la Fundación Unicaja y el Grupo Cuerva, entre otras instituciones.