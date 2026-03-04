El hombre que intentó asesinar a su exmujer a cuchilladas en Armilla (Granada) acepta 12 años de cárcel

El hombre condenado por intentar asesinar a su exmujer en Armilla (Granada) saliendo de los juzgados este miércoles. - EUROPA PRESS

GRANADA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hombre que intentó asesinar a su exmujer clavándole un cuchillo jamonero en el cuello en la cocina de su vivienda de Armilla (Granada) en noviembre de 2023 ha reconocido este miércoles los hechos ante el tribunal y ha aceptado una pena de 12 años de prisión y otros ocho de libertad vigilada.

Igualmente deberá indemnizar a su expareja y madre de sus dos hijos en 750.000 euros por daños morales y la gran cantidad de secuelas que le provocó esta brutal agresión, por la que ha perdido completamente su autonomía y necesita de una tercera persona para realizar actividades básicas de la vida diaria.

La Fiscalía pedía inicialmente que fuera condenado a 21 años de prisión por un delito de tentativa de asesinato; otro de violencia habitual y un delito de lesiones cometido contra su hija, según consta en el escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

No obstante, un acuerdo entre la defensa, la Fiscalía y la acusación particular ha evitado la celebración del juicio y fijado la condena en 10 años de prisión por un delito de tentativa de asesinato, con la agravante de parentesco y de género; y otros dos años por el delito de lesiones cometido contra su hija.

Esta menor, que en ese momento tenía 14 años, salió en auxilio de su madre y forcejeó con el padre para tratar de arrebatarle el cuchillo sufriendo varios cortes en la mano. Ante la imposibilidad de detenerlo salió a la calle para pedir auxilio; mientras, su progenitor siguió atacando a su madre con el cuchillo.

Todo ocurrió el 7 de noviembre de 2023, sobre las ocho y media de la tarde, a raíz de una discusión motivada porque la mujer estaba pidiendo a su exmarido que abandonara la vivienda. Y es que, pese a estar divorciados, seguían conviviendo con sus dos hijos en la vivienda familiar.

En el curso de esta disputa, que se desarrollaba en la cocina, el acusado, de 57 años en la actualidad, esgrimió un cuchillo jamonero de 23 centímetros de hoja y se lo clavó en la zona cervical, cayendo la mujer al suelo.

Tras lo sucedido, salió a la calle con las manos ensangrentadas y cuando una vecina le recriminó lo que había hecho, él replicó insultando a su exmujer al igual que hizo ante los agentes de la Policía Local que le detuvieron.

El intento de asesinato estuvo motivado por su negativa a que su mujer, de unos 50 años en la actualidad, quisiera poner fin a la relación sentimental y pudiera rehacer su vida con otra persona.

Ella ingresó grave en el hospital aquel día y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones.

El acusado, representado por el letrado Vicente Rodríguez Quirantes, no podrá comunicarse ni acercarse a ella ni a sus hijos durante veinte años en los que además estará inhabilitado para ejercer la patria potestad.

En el fallo, que ya es firme y ha sido leído en Sala, también se precisan las condiciones del pago de la indemnización a la víctima mediante el abono de mil euros mensuales y de otros 50.000 extra al año hasta completar toda la cuantía.