El Hospital de Jaén defiende que tiene "una cifra de matronas suficientes" para su actividad asistencial

Archivo - Recinto del Hospital Universitario de Jaén, con el Materno-Infantil en primer plano y el Médico-Quirúrgico al fondo. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Jaén ha defendido que "cuenta con una cifra de matronas suficientes" para su actividad asistencial y que, "además, se ha incrementado en más del 80 por ciento desde 2018", pese al "descenso sostenido tanto en número de partos como de ingresos hospitalarios por este motivo".

En un comunicado, el centro ha respondido así ete martes a las críticas del Sindicato de Enfermería Satse, desde el que se había señalado la "falta de diligencia" de la Dirección Gerencia para corregir la "sobrecarga" de trabajo que sufren las matronas.

Según ha detallado el hospital jiennense, su plantilla de esta especialidad sanitaria se encuentra formada por 37 matronas fijas y 14 eventuales.

Ha añadido que "están cubiertas todas las bajas por incapacidad temporal o reducción de jornada de estas profesionales". La cobertura de la sustituciones por las vacaciones de este verano de la plantilla fija se convocó en los plazos establecidos para ello, con un convocatoria publicada el pasado 1 de junio y resuelta el 16 del mismo mes.

Junto a ello, el Hospital de Jaén ha aludido a la implantación de "un conjunto amplio, concreto y evaluable de medidas preventivas y organizativas, que están orientadas a la reducción de los riesgos psicosociales derivados de la carga de trabajo de estas profesionales, con recomendaciones técnicas en materia de prevención de riesgos laborales.

"La Dirección de este centro del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha llevado a cabo, para mejorar las condiciones de trabajo de sus matronas, un conjunto de actuaciones de manera sostenida, planificada y conforme a los criterios técnicos, organizativos y normativos vigentes", ha afirmado.

Igualmente, ha expresado su "compromiso firme en ello de cara al futuro" con el objetivo de "garantizar una atención sanitaria segura y de calidad, desde el rigor técnico, la responsabilidad institucional y el respeto a los cauces de diálogo, sin perjuicio de rechazar cualquier afirmación que, de forma injustificada, cuestione la labor desarrollada".

CLIMATIZACIÓN EN PEDIATRÍA

Por otra parte, desde el hospital se ha salido al paso de la "deficiente" climatización en consultadas de Pediatría, en el semisótano del Hospital Materno-Infantil, denunciada por el Sindicato Médico de Jaén.

En este caso, y través de otro comunicado, ha indicado que "no se ha incumplido durante este verano la norma en materia de confort térmico en ninguna de las dependencias del Hospital Universitario de Jaén, ni la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales (UPRL) ha emitido recomendación alguna al respecto".

"El pasado miércoles 1 de julio se detectó que en algunas consultas del área norte de la planta baja de nuestro centro Materno-Infantil se registraron temperaturas interiores de entre 26 y 27º, que se encuentran en los límites admisibles de la normativa española para puestos de trabajo en locales cerrados", ha explicado.

Al día siguiente, la dirección del hospital aprobó la instalación de unidades de climatización independientes para las referidas dependencias, que "se instalarán ya esta misma semana, entre los próximos días 9 y 10 de julio".

Ha apuntado que el motivo de esta circunstancia, además de las altas temperaturas exteriores registradas estos días, es que estas consultas tienen el sistema de climatización original del edificio, "que por su antigüedad presenta una merma progresiva en su rendimiento, tanto en la producción de frío como en su distribución".

Por ello, según ha dicho, el año pasado se procedió a la colocación de equipos de aire acondicionado individuales en la mitad de estas consultas, lo que se completará con los que se instalen en esta misma semana.

Esta mejora "permitió también que el resto de dependencias contaran con una mejor climatización, al descargar en parte a la red central, pero las altas temperaturas de los últimos días han provocado la reducción de su rendimiento". En todo caso, ha recalcado que "en ningún momento" se han alcanzado "niveles de calor por encima de lo establecido por la legislación actual".