El Hospital San Juan de Dios de Córdoba refuerza su apoyo a los mayores y sus cuidadores con atención domiciliaria

Usuarios del programa de 'Respiro Familiar' de este año, junto a trabajadores del hospital y voluntarios. - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba continúa reforzando su apoyo a las personas mayores más vulnerables y a sus cuidadores, mediante los programas 'Mayores Cuidados' de Atención Domiliciliaria y 'Respiro Familiar', respectivamente, que cumplen ya su cuarta edición.

Ambos proyectos, según ha informado el hospital privado en una nota, forman parte del compromiso social y humanizador del centro y están subvencionados con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF, gestionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

El programa 'Mayores Cuidados' proporciona atención domiciliaria temporal a personas mayores de 65 años que presentan dificultades para desarrollar de manera autónoma tareas básicas de la vida diaria. Desde su puesta en marcha, 16 personas se han beneficiado ya de este recurso gratuito, una cifra a la que se suman las personas participantes en la edición actual, iniciada el pasado 15 de junio y que permanecerá activa hasta el 30 de septiembre.

A través de este programa, profesionales técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) prestan apoyo personalizado en cuestiones relacionadas con la higiene, la alimentación, el control de la medicación, el acompañamiento y la estimulación física y cognitiva. La intervención está coordinada desde la Unidad de Trabajo Social del Hospital, que evalúa las necesidades de cada usuario y adapta la atención a su situación personal y grado de dependencia.

Por su parte, el programa 'Respiro Familiar' ofrece alojamiento temporal y gratuito a personas mayores dependientes, permitiendo que sus familiares y cuidadores dispongan de un periodo de descanso o puedan conciliar mejor sus responsabilidades personales, laborales y familiares.

Hasta la fecha, 20 personas se han beneficiado de una estancia en el Hospital gracias a esta iniciativa, lo que ha supuesto también un importante apoyo para sus entornos familiares. Durante este mes de agosto está prevista la incorporación de cuatro nuevas personas al programa.

Las personas acogidas en el marco de 'Respiro Familiar' reciben atención integral por parte de profesionales del centro, además del acompañamiento que prestan el voluntariado y la Comunidad de Hermanos. El programa está dirigido a personas mayores de 65 años con una elevada necesidad de cuidados para las actividades básicas de la vida diaria, pertenecientes a familias con capacidad económica limitada y derivadas desde servicios sociales y otras entidades colaboradoras.

Con estos dos proyectos, el Hospital San Juan de Dios de Córdoba mantiene su apuesta por una atención centrada en la persona, que trasciende el ámbito estrictamente sanitario para dar respuesta a necesidades sociales cada vez más presentes. Ambas iniciativas contribuyen a favorecer el bienestar de las personas mayores, promover su permanencia en el entorno habitual y apoyar a quienes asumen diariamente labores de cuidado.

Además, estos programas se suman a otras acciones desarrolladas desde la Obra Social Hermano Bonifacio en favor de las personas mayores, orientadas a combatir la soledad no deseada y fomentar una atención integral que responda a sus necesidades físicas, emocionales y sociales.