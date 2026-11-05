El Hospital San Juan de Dios de Córdoba y RVG Distribuciones Gráficas se alían a favor de las personas más vulnerables

Representantes de RVG y del Hospital San Juan de Dios de Córdoba tras la firma del convenio. - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

CÓRDOBA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba y RVG Distribuciones Gráficas han suscrito un convenio de colaboración destinado a reforzar los proyectos que desarrolla la Obra Social 'Hermano Bonifacio' para dar respuesta a las necesidades de personas y familias en situación de vulnerabilidad social.

Según ha informado la institución hospitalaria en una nota, esta alianza permitirá a RVG Distribuciones Gráficas sumarse de manera estable a la labor social desarrollada desde el Hospital, apoyando los diferentes programas puestos en marcha desde el ámbito social, así como otras iniciativas dirigidas a colectivos vulnerables, campañas y actividades solidarias impulsadas desde el Área de Solidaridad del centro.

El convenio supone así un paso más en la colaboración entre el tejido empresarial cordobés y la Obra Social 'Hermano Bonifacio', que cuenta con el respaldo de empresas, instituciones públicas, bienhechores y voluntariado para hacer posible los diferentes proyectos con los que cuenta.

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba impulsa cada mes, desde su obra social, diferentes planes en los que atiende a casi 600 familias en situación de vulnerabilidad, como son el de garantía alimentaria, ropería solidaria, asesoramiento legal y laboral, 'Acompañando a los mayores' contra la soledad no deseada o 'Los menores, los primeros'. A todos ellos se suma la atención a las personas ubicadas en diferentes asentamientos de la ciudad.