Los hospitalizados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) bajan a seis tras un alta en Málaga

CÓRDOBA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de heridos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) y que aún permanecen hospitalizados ha bajado a seis, al haberse producido este lunes el alta de la única persona que permanecía en el Hospital Vithas Málaga, mientras que uno de los pacientes que continúan ingresados está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga y los otros cinco, incluido un menor, ingresados en planta.

Según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, hasta el momento se han tramitado 119 altas hospitalarias y un fallecimiento, que elevó el número de muertos por el accidente a 46.

Eso hace que en planta haya un total de cuatro heridos adultos, uno de ellos en el Reina Sofía, dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y uno en el Hospital Quirón de Huelva, mientras que el único menor hospitalizado en planta, por su parte, está en el Reina Sofía de Córdoba.