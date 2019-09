Hosteleros esperan que la disposición del Ayuntamiento de Córdoba para regular veladores incluya toda la vía pública

Publicado 26/08/2019 18:09:20 CET

Los propietarios de establecimientos de restauración y hosteleros en general de la capital cordobesa esperan que en la disposición del Ayuntamiento para regular los veladores con una nueva ordenanza se incluya toda la vía pública, con sus diferentes situaciones y problemáticas, además de sentarse con vecinos y otros colectivos.

Así lo exponen desde el sector después de que la delegada de Turismo y Desarrollo Económico, Isabel Albás (Cs), haya manifestado, en una entrevista con Europa Press, que confía en que "antes de final de año" se cuente con una nueva ordenanza de veladores, elaborada escuchando a todos los agentes implicados, entre ellos empresarios y entidades vecinales.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo (Hostecor), Francisco de la Torre, ha comentado que se trabajó con el anterior gobierno, "aunque no se llegó a ningún puerto", de manera que ha elogiado "la disposición a hacer de Córdoba una ciudad mucho más transitada", aunque "es evidente que hay que facilitar también la labor de los empresarios".

En este sentido, ha dicho que estarán "encantados de participar si se organiza alguna mesa de veladores o de vía pública, que es lo que se ha pedido, tanto desde los empresarios, como los vecinos", porque "no solo los veladores molestan, sino que hay comercios, incluso motos aparcadas en las aceras de las calles", ha advertido, para apostillar que "no siempre se tiene que demonizar al sector".

En cualquier caso, De la Torre ha remarcado que "por el bien general hay que llegar a acuerdos y tener esa normativa", que "hay que hacerla nueva, porque hay que adaptarse al decreto 155 de la Junta de Andalucía", de julio de 2018, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre.

En relación con el citado decreto, ha mencionado que "había 18 meses para la adaptación y se cumplen a final de año, en diciembre", de modo que desde Hostecor "se trabaja para la nueva adaptación", en la que, a su juicio, el anterior gobierno local debería haber hecho "mucho más" para la adaptación.

Al respecto, ha valorado que "el nuevo gobierno ha entrado con mucha fuerza y ganas" y espera que "todo lo tratado se lleve a buen puerto y se consiga".

Por ende, el representante de Hostecor ha expresado que "hay que sentarse con el Ayuntamiento y todos los agentes y llegar a acuerdos, como se estaba haciendo", dado que "en el gobierno anterior se llegó a muchos acuerdos entre vecinos y empresarios, pero luego no se han hecho efectivos", ha agregado.

Asimismo, ha apuntado que "la hostelería no es solo el casco antiguo y el turismo", de hecho "el menor porcentaje de establecimientos está en el casco y el resto está en los barrios".

ES "NECESARIA" UNA NUEVA REGULACIÓN

Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesionales del Turismo de Córdoba (Apetece), Alberto Rosales, ha recordado que su colectivo se levantó de la mesa de veladores del anterior mandato porque "uno de los problemas era que se regulaba de igual forma sitios tan distintos como el casco histórico y la Fuensanta o Ciudad Jardín".

En declaraciones a Europa Press, Rosales ha subrayado que "no se entendía esa manera de proceder", y "ante la falta de consenso, nos levantamos porque no le veíamos sentido a la mesa de veladores y se ha demostrado que prácticamente no ha servido para nada", ha lamentado.

De este modo, el representante de Apetece considera que "Córdoba necesita una nueva regulación, donde se unan espectáculo público, vía pública y todo el tema de los veladores, y que el empresario que cumple se vea arropado".

Igualmente, ha analizado que "hay meses como el verano donde las terrazas no tienen rentabilidad alguna y en invierno llueve, pero hay que seguir pagando el canon de las terrazas".

También, cree que "guardar las terrazas dentro de los establecimientos en algunas zonas no tiene sentido", porque "además supone un gravamen fuerte al tener que alquilar locales solo para guardar mesas y sillas", ha reprochado.

En definitiva, ha resaltado que el hecho de que se anuncie esta ordenanza es "un paso más" y espera que el gobierno local se siente "con todos los agentes implicados para proponerles las ideas que hay sobre la vía pública y los veladores".