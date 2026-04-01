Hoteleros andaluces prevén una ocupación del 72,94% en Semana Santa, cuatro puntos menos respecto al año pasado. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Rafael Barba, ha destacado este miércoles que las previsiones de ocupación hotelera para la recta final de la Semana Santa 2026 superarán el 70%, situándose en un 72,94%, más de cuatro puntos por debajo respecto al año pasado.

En declaraciones a Europa Press, el secretario ha afirmado que "esperábamos que fuera un poquito más elevado este porcentaje, ya que la media de la Semana Santa pasada fue del 77%, por lo que la diferencia es de 4,06 puntos con respecto al año pasado". No obstante, "con respecto de las previsiones iniciales (64,99%), hemos crecido casi ocho puntos, 7,95 que no está mal", ha destacado.

En este sentido, Barba ha señalado que "sabíamos que se iba a producir, pero ha sido un poco fluctuante ya que se ha parado, después se ha vuelto a activar, es decir, un poco incierto". Aunque, "pensábamos que con el buen tiempo se iba a producir una mejora de las reservas de última hora". Aun así, ha destacado que "al fin y al cabo, no deja de ser una recuperación positiva".

Al hilo, Barba ha explicado que "el año pasado la Semana Santa cayó en mejores circunstancias, hacía más calor, ahora todavía hace bueno, pero todavía no está apretando mucho el calor y eso es definitivo para un segmento vacacional". No obstante, "cuando Semana Santa cae en marzo tiene estas cosas, no nos coge de sorpresa", ha añadido.

Por último, el secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos ha concluido que "en un escenario inicial hayamos crecido casi ocho puntos es un dato importante".