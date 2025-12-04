Hoteleros indican una ocupación de casi el 70% en el puente de la Inmaculada en Andalucía, 3,06 puntos más que en 2024

Archivo - Turistas con maletas en el entorno de la Catedral. A 11 de agosto de 2022, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos ha cifrado una ocupación final en el puente de diciembre --o también conocido como puente de la Inmaculada-- del 69,16% de las plazas disponibles en Andalucía, lo que supondrían un incremento de 3,06 puntos más con respecto a la ocupación registrada en este mismo periodo en el año 2024.

En un comunicado, la entidad ha señalado que los datos ofrecidos por el sector hotelero y de alojamientos andaluz deben ponerse debidamente en contexto, ya que "es importante señalar que, a diferencia de 2024, el calendario de 2025 no configura un puente festivo real", ya que, según ha explicado, "la distribución de los días festivos dentro de la semana ha limitado la posibilidad de organizar estancias prolongadas".

A juicio de los hoteleros andaluces, esta circunstancia hace que la comparativa interanual sea "especialmente compleja, siendo necesario interpretar los datos dentro de este contexto atípico".

No obstante, el sector hotelero ha apuntado que a diferencia de años en los que el calendario permite disfrutar de un puente largo, en 2025 la reducción real del periodo festivo ha provocado que muchos potenciales viajeros opten por concentrar sus días libres y planificar escapadas más ajustadas, pero igualmente significativas.

Por ello, "esta menor disponibilidad de días puede, paradójicamente, incrementar la intención de viajar, ya que los consumidores tienden a aprovechar al máximo cualquier oportunidad breve de descanso, especialmente en fechas señaladas", han afirmado desde el sector.

En este sentido, los hoteleros han precisado que, cuando los periodos vacacionales son más cortos, se incrementa la demanda de estancias rápidas, cercanas y fáciles de organizar, lo que "favorece a destinos urbanos y culturales y mantiene un nivel de actividad turística relevante pese a la limitación del calendario". Este comportamiento refuerza la importancia de estos periodos como "ventanas de consumo" que, aunque más reducidas, siguen activando la movilidad turística regional, según han destacado.

Tal como viene señalando el sector, las pernoctaciones extraordinarias asociadas a estos días "son relevantes para el balance mensual, pero no determinan de forma sustancial el cómputo anual". En esta edición, se vuelven a reproducir las habituales diferencias entre destinos urbanos y de interior.

En la actualidad, se mantienen operativas en Andalucía el 56,35 % de las plazas alojativas, cifra prácticamente idéntica a la registrada el pasado año. Este nivel de disponibilidad permite contextualizar el resultado final de ocupación y valorar el esfuerzo de la oferta por mantenerse activa en un periodo donde el propio calendario ha limitado el potencial turístico.

Por provincias, la Federación ha indicado que destacan, por orden de mayor ocupación y siempre superiores a la media regional, Jaén que supera el 80% de ocupación de sus plazas disponibles, en concreto un 83,77%, Sevilla con un 77,66% y Cádiz con un 73,16%.