Los hoteles andaluces cierran julio con un 82,8% de ocupación y estiman una subida de casi dos puntos hasta septiembre

Archivo - Hotel Monarque Toreblanca. - AEHCOS - Archivo

SEVILLA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos hoteleros de Andalucía han registrado durante el mes de julio un grado de ocupación del 82,83%, de manera que el balance de la temporada estival ha confirmado un "comportamiento positivo", aunque "moderado", con un ascenso en 0,9 puntos porcentuales frente al 81,93% registrado en el cierre del mismo periodo de 2025.

Según ha detallado la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat) en una nota de prensa, los datos facilitados por las asociaciones provinciales también han permitido pronosticar la ocupación de agosto, que aumentará al 83,91%.

Asimismo, la estimación de septiembre se ha situado en el 84,15%, ligeramente por encima de agosto y como el "mejor registro previsto" de los tres meses analizados que, de confirmarse, "reforzaría la prolongación de la actividad turística" más allá de los meses tradicionalmente asociados a la máxima demanda.

No obstante, la Fahat ha advertido "prudencia" a la hora de interpretar las previsiones, dado que la demanda ha estado "muy condicionada" por las reservas de últimas hora y, por ende, esperara a la evolución de la demanda para consolidar los resultados definitivos.

En definitiva, los resultados han garantizado una "notable estabilidad" para la evolución de los tres meses, con unos indicadores que se mantendrán por encima del 82%.