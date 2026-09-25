'Houdini, un musical mágico' llegará al Gran Teatro de Córdoba del 22 de octubre al 1 de noviembre

Archivo - Cartel de 'Houdini, un musical mágico'. - LETSGO - Archivo

CÓRDOBA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Houdini, un musical mágico', la apuesta de beon.Entertainment y Letsgo que reúne magia de gran formato con teatro musical, inicia gira con Pablo Puyol en el papel del fascinante personaje que ha cautivado a crítica y público durante su primera temporada en el Teatro Calderón de Madrid.

Córdoba será una de las primeras ciudades en recibir esta esperada gira, de modo que llegará al Gran Teatro del 22 de octubre al 1 de noviembre. Las entradas ya están a la venta con una promoción de lanzamiento del 20% en algunas funciones, según han informado desde la promotora.

El reparto de 'Houdini, el musical' está encabezado por Pablo Puyol (La Bella y la Bestia, A Chorus Line) en el papel de Harry Houdini, Beatriz Mur (A Chorus Line, Company) interpreta a Bess, Christian Escuredo (33 el musical, Fariña) encarna a Theo, hermano de Houdini, y Juan Dos Santos (4 latas, Charlie y La fábrica de chocolate), que asume el papel de narrador de esta historia mágica.

Este elenco de lujo se completa con Felipe Flores, Miguel Ángel Collado, Pablo Ceresuela, Alejandro Ali, Lara Sagastizabal, Elena Rueda, Soraya Bello, Abril Aguirre Jurado y Alba Dusmet. Como 'swings': Sergio Escribano y Lucía Cardona.

El musical alterna música con más de 20 números de ilusionismo de gran formato, incluida la aparición de un elefante. El espectáculo, producido por Letsgo y beon.Entertainment, está escrito y dirigido por Federico Bellone --inspirado en el libro 'El hombre imposible'--, un proyecto que el italiano ha tardado más de diez años en desarrollar.

PODEROSA NARRATIVA TEATRAL CON PUESTA EN ESCENA DESLUMBRANTE

Inspirado en la figura real del legendario escapista, el musical combina una poderosa narrativa teatral con una puesta en escena deslumbrante, que une magia, emoción y música en directo. Con una escenografía envolvente y efectos visuales de última generación, la producción rinde homenaje al genio que dedicó su vida a desafiar los límites de la realidad. Un proyecto que Federico Bellone ha tardado en gestar más de diez años y que ha sido un rotundo éxito la pasada temporada en Madrid.

Un equipo creativo de lujo capitaneado por Bellone que ha dejado el listón muy alto con sus versiones de 'El fantasma de la Ópera', 'Mary Poppins', 'West Side Story' o 'Madame Butterfly': números de magia de gran formato diseñados por Paolo Carta, coreografía de Gillian Bruce, diseño de iluminación de Valerio Tiberi, vestuario y caracterización de Chiara Donato y diseño de escenografía de Clara Abruzzese, La partitura, de Giovani Maria Lori, está influenciada por el folclore húngaro, que rinde homenaje a las raíces del más famoso de los escapistas.

Además, Carlos López es el director musical residente y cuenta con la asesoría de Julio Awad. Poti Martín en diseño de sonido. Sebastián Prada (director asociado), Romeo Urbano (traducción y adaptación de las letras) y Marta Melchiorre (coreógrafa asociada).

'Houdini, un musical mágico' está basado en el libro 'El hombre imposible', que narra la intensa vida del icónico ilusionista y 'showman' Harry Houdini, el mago más grande de todos los tiempos, una existencia marcada por el riesgo, la obsesión, el ingenio y una lucha constante por superar los límites humanos.