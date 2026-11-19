Jornada 'Entender las certificaciones en Defensa. Qué son, cuándo se exigen y quién las pide'. - FEDEME

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hub Defensa Andalucía ha anunciado este jueves en el marco de la jornada 'Entender las certificaciones en Defensa. Qué son, cuándo se exigen y quién las pide', una iniciativa pionera de inteligencia de mercado orientada a conectar a las empresas andaluzas con nuevas oportunidades de negocio en el ámbito de la defensa mediante el análisis sistemático de las licitaciones públicas del sector.

Según ha informado Fedeme en una nota, este trabajo, que se desarrolla íntegramente con recursos propios del Hub y sin ningún tipo de ayuda externa, constituye una herramienta "inédita" en el ecosistema empresarial español de defensa. Su objetivo es proporcionar información estratégica y de alto valor a las empresas asociadas, facilitando tanto el acceso de nuevas compañías al sector como el crecimiento de aquellas que ya forman parte de su cadena de valor.

Desde comienzos de este proyecto se han analizado más de 11.000 licitaciones y más de 11.500 adjudicaciones públicas de defensa y seguridad publicadas en toda España, entre enero y octubre de 2026, en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y se han leído los pliegos de casi 1.900 de ellas, extrayendo información relevante sobre demandas del mercado, perfiles de contratación, sectores de actividad con mayor potencial y niveles de competencia en los procedimientos.

Uno de los datos más significativos obtenidos revela que en el 53% de los contratos adjudicados en defensa solo se presentó una oferta, lo que pone de manifiesto la existencia de "importantes nichos de mercado todavía poco explorados por el tejido empresarial, especialmente para las pequeñas y medianas empresas especializadas". Además, 625 lotes de contratos de defensa quedaron desiertos porque no se presentó ninguna oferta.

Asimismo, el estudio sitúa a Andalucía como uno de los territorios con mayor actividad en este ámbito. Entre enero y octubre de 2026 se licitaron 2.064 contratos de defensa y seguridad con ejecución en Andalucía, lo que representa cerca del 20% del total nacional, por un importe de 382 millones de euros.

Según ha destacado el director general del Hub Defensa Andalucía, Carlos Jacinto Marín, "desde el Hub no nos limitamos a generar espacios de encuentro o actividades de divulgación". Por tanto, "nuestro compromiso es ayudar a las empresas a identificar oportunidades reales de negocio y facilitarles información útil para que puedan tomar decisiones estratégicas".

Asimismo, "este trabajo de inteligencia de mercado nos permite conocer mejor dónde están las oportunidades, cómo evolucionan las necesidades del sector y qué capacidades demandan los contratistas y organismos públicos de defensa", ha explicado.

Por otra parte, Marín ha subrayado que "el hecho de que en más de la mitad de los contratos adjudicados se haya presentado una sola oferta demuestra que existen espacios de mercado con un enorme potencial de crecimiento para las empresas andaluzas".

En esta línea, "queremos que nuestras compañías dispongan de información anticipada, rigurosa y permanentemente actualizada para posicionarse con ventaja y acceder a nuevas oportunidades".

CERTIFICACIONES PARA ACCEDER A LA INDUSTRIA DE DEFENSA

Concretamente, el anuncio se ha realizado durante la celebración de la jornada 'Entender las certificaciones en Defensa', organizada por el Hub Defensa Andalucía a través de su Comisión de Subcontratación, Capacitación y Certificación, con la participación del teniente coronel Manuel Anaya Romero, gestor del Área de Aseguramiento de la Calidad del Ministerio de Defensa, y en colaboración con QMC Asociados, a través de la intervención de su CEO y socio director, José Manuel Vera Cano.

Durante la sesión se han abordado las principales certificaciones y requisitos que suelen exigir las administraciones y grandes contratistas del sector, analizando aspectos relacionados con normas de gestión como las ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) o los requisitos Pecal aplicables a determinados contratos de defensa.

Durante el transcurso de esta jornada, las empresas asistentes han sido informadas sobre criterios prácticos para conocer qué requisitos se exigen realmente en los procesos de contratación y cómo planificar una hoja de ruta de capacitación ajustada a las necesidades de cada organización.

PRÓXIMA MISIÓN COMERCIAL A COLOMBIA

Como muestra de la actividad que el Hub está desarrollando para impulsar la internacionalización de sus empresas, durante la jornada también se ha avanzado la participación de la entidad en la misión comercial directa para el sector de la defensa en Colombia, organizada por Andalucía Trade y que tendrá lugar del 23 al 27 de noviembre en Bogotá y Cartagena de Indias.

La expedición contará, además, con la presencia de empresas y colaboradores del Hub Defensa Andalucía, entre ellos Novaindef, Tempel Group, Integración Tecnológica Empresarial (ITE), Frizonia, Marine HVAC Design, Lamaignere Cargo, QMC Asociados y ASEM.

No obstante, la misión tendrá como principales objetivos la identificación de oportunidades de negocio, la generación de contactos con potenciales clientes y socios internacionales, así como el impulso de alianzas estratégicas que contribuyan a reforzar la presencia de las empresas andaluzas en las cadenas globales de valor de la industria de defensa.

Por último, con iniciativas como el sistema de inteligencia de mercado basado en licitaciones y su participación activa en misiones internacionales, el Hub Defensa Andalucía continúa consolidándose como una herramienta al servicio de las empresas andaluzas, orientada a incrementar su competitividad y facilitar su acceso a "uno de los mercados con mayor proyección de crecimiento en los próximos años".