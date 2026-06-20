La huelga contra el Estatuto Marco del Ministerio suspende esta semana más de 15.199 actos sanitarios en Córdoba

Archivo - El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía en funciones, Antonio Sanz. - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÓRDOBA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha criticado este sábado la actitud de la ministra Mónica Garcia que, según ha precisado, "no ha tenido ni un segundo para dialogar y alcanzar un acuerdo que haya evitado las seis huelgas de médicos encadenadas contra el Estatuto Marco del Gobierno de Sánchez".

Como ha asegurado Sanz, "el problema ha ido creciendo mes a mes, desde el pasado diciembre y, lamentablemente, las consecuencias las sufrimos todos", según ha indicado el Gobierno andaluz en un mensaje remitido a los medios.

Al hilo, el consejero ha indicado que "tenemos a la peor ministra de Sanidad de la historia de la democracia española. Es una pirómana de la sanidad pública, que está más centrada en su candidatura a las elecciones que en buscar soluciones".

Por el contrario, ha defendido, "nosotros apoyamos a los médicos en sus reivindicaciones y, apostamos por el diálogo, algo que estamos aplicando en Andalucía".

En su opinion, "Sánchez debe sentarse con los médicos, debe escucharlos y dialogar, debe poner fin a esta huelga que está perjudicando a los ciudadanos". Porque, ha continuado, "en lugar de buscar consensos, la ministra de Sanidad ha preferido escurrir el bulto y responsabilizar a las comunidades autónomas".

La ministra, según ha expresado Sanz, "no quiere aceptar que el desarrollo del Estatuto Marco de los profesionales sanitarios corresponde al Ministerio de Sanidad" por lo que "debe dimitir ya e imponerse una política de diálogo, como pide Andalucía, porque quienes sufren son los ciudadanos y los sistemas públicos de las comunidades autónomas".

Tal y como ha informado el consejero, desde que empezaron las huelgas contra Sánchez, en diciembre, en Andalucía se han suspendido más de 1,5 millones de actos sanitarios --una media de 60.000 actos diarios suspendidos, entre citas, pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgicas-- con un impacto económico acumulado en las huelgas de casi 200 millones de euros (199,69).

La ultima semana de huelga del 16 al 19 de junio ha supuesto la pérdida de 211.504 actos sanitarios en Andalucía con un impacto económico estimado de 28,64 millones de euros. En Córdoba, han sido más de 15.199 los actos suspendidos

Por último, Sanz se ha preguntado cómo el PSOE puede asegurar que defiende la sanidad pública si "deja que se pierdan citas, operaciones y pruebas por no querer escuchar a sindicatos y comunidades". Los socialistas y sus socios, ha concluido, están destrozando la sanidad pública".