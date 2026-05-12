Huelga este miércoles del Personal Técnico de Integración Social en cinco provincias para reclamar un trabajo "digno"

Archivo - La secretaria general de la federación de enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, atienden a los medios asistentes durante una concentración. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Personal Técnico de Integración Social (PTIS) de las provincias de Almería, Jaén, Cádiz, Málaga y Granada están llamados este miércoles a secundar la huelga convocada por CCOO-A para exigir un trabajo "digno, estable y reconocido" para este colectivo tras más de quince años de "precariedad estructural".

En la convocatoria de la huelga, el sindicato reclama la "reversión a lo público del servicio externalizado" y la contratación del personal para el curso "completo". Igualmente, la central sindical exige la contratación a jornada completa e igualdad de condiciones salariales y laborales para equipararse al PTIS laboral de la Junta de Andalucía.

Entre sus reclamaciones están también el cumplimiento "íntegro" de los derechos de los trabajadores por parte de las empresas que gestionan el servicio; y vigilancia férrea por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación a dichas empresas. La Agencia debe velar por que los derechos de los trabajadores estén garantizados y que el XVI convenio colectivo de centros y servicios de atención a personas con discapacidad se cumpla con este colectivo "en su totalidad".

La federación de enseñanza de CCOO de Andalucía ha criticado este martes que la autoridad laboral ha impuesto servicios mínimos "abusivos" para la huelga del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) convocada para este miércoles. "Esta decisión supone una vulneración del derecho fundamental a la huelga, reconocido en la Constitución española, y constituye un uso desproporcionado de las facultades administrativas", ha argumentado el sindicato.