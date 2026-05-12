Abascal reclama "manos libres" para que los guardias civiles puedan "defender su propia vida y llegar a casa"

1086575.1.260.149.20260512222011 Santiago Abascal en un acto de campaña en Córdoba - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado "manos libres" para que los guardias civiles tenga más libertad en su trabajo diario y así "poder protegernos, defender su propia vida y que lleguen a casa y puedan dar un beso en la frente a sus hijos".

Así lo expuesto este martes en una acto de campaña en Córdoba, donde ha espetado al Presidente de la Junta y candidato a la reelección del PP-A, Juanma Moreno, "que no se le vuelva a ocurrir hacernos un reproche por no haber parado la campaña electoral, porque es él quien en otras ocasiones decidió que no había que hacer lutos", refiriéndose a que el Ejecutivo andaluz no dictaminó luto por el fallecimiento de los dos guardias civiles en Barbate (Cádiz).

Abascal ha expresado que su voluntad "es que en Andalucía cambien las cosas", ya que, según ha expuesto si no hay mayoría absoluta "habrá que negociar". Por ello, ha pedido a Moreno que "respete a los otros electores, asuma el veredicto de las urnas, y después ya nos entenderemos de buen grado".

El presidente de Vox ha incidido en que no quieren "hablar de consejerías, queremos saber qué políticas se van a cambiar". "Lo único que nos jugamos es si Moreno no sigue sentado viendo pasar el tiempo y si realmente empiezan a cambiar las cosas en Andalucía como lo hemos logrado en Extremadura y en Aragón", ha apuntado.

Por otro lado, el representante de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha criticado este martes en Córdoba que la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero , clasificara la muerte de los dos guardias civiles en las costas del Huelva como "un accidente laboral, fue un asesinato, dilo abiertamente".

"Esto ha pasado porque el Gobierno de España es un gobierno traidor y no quiere nuestra seguridad ni quiere la seguridad de nuestros guardias", ha añadido.

En esta misma línea, el representante de Vox en Andalucía también ha afeado a Moreno que le pidieran suspender la campaña electoral cuando "él hizo campaña con la muerte de los guardias civiles de Barbate (Cádiz)".

En relación con las elecciones del próximo 17 de mayo, Gavira ha reiterado que si consiguen llegar a la Junta van a defender a los agricultores, a los ganaderos y a los pescadores. "Ya se va a acabar tener que aguantar que nuestros productores estén castigados por las políticas que vienen de Bruselas", ha señalado.

"Necesitamos un gobierno de una vez por todas defienda algo que es muy sencillo de entender y que no es ni de izquierda ni de derecha, que defienda el sentido común", ha sentenciado el dirigente de Vox en Andalucía.

Del mismo modo, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, también ha defendido en Córdoba que desde su partido se comprometen a "no limitarse a lloriquear sobre las cenizas de la España que pretenden dejarnos los que van contra España y que representa un gobierno necio".

"Podemos seguir lamentándonos o podemos aprovechar la oportunidad que tenemos el próximo día 17 para cambiar lo que no funciona, para imponer el sentido común y para decir que la prioridad nacional es lo lógico y lo normal", ha apuntado Millán.