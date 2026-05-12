PP destaca el compromiso de Moreno con "inversiones reales" en la Sierra de Huelva frente al "abandono" de Sánchez

El candidato número dos del Partido Popular (PP) por la provincia de Huelva a las elecciones andaluzas, Manuel Andrés González. - PP HUELVA

HUELVA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato número dos del Partido Popular (PP) por la provincia de Huelva a las elecciones andaluzas, Manuel Andrés González, ha reivindicado el compromiso del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con la comarca de la Sierra mediante "inversiones reales" en sanidad, educación e infraestructuras hídricas, frente al "abandono" que, a su juicio, mantiene el Gobierno central con la provincia.

En este sentido, ha subrayado en una nota que, en los siete años de gobierno de Moreno, "se han inaugurado los centros de salud de Galaroza y Rosal de la Frontera" y "se avanza en el futuro centro de salud de Aracena, cuyo proyecto ya está en fase de redacción y contará con una inversión superior a los siete millones de euros".

En materia educativa, ha puesto en valor las actuaciones realizadas en el IES San José de Cortegana, el IES San Blas y el CEIP de Aracena, el centro Juan Gómez Márquez de Cumbres Mayores y el colegio Tresfuentes de Alájar. Asimismo, en el ámbito de las infraestructuras hidráulicas, ha destacado la inversión de 2,2 millones de euros destinada a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Cala, así como la finalización de la primera fase del anillo hídrico, mientras actualmente se trabaja en la segunda y tercera fase del proyecto.

Frente a ello, el dirigente popular ha situado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y de la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero. Así, ha denunciado el "estado lamentable" de las carreteras N-435 y N-433, principales vías de comunicación de la comarca, lo que, a su juicio, "demuestra el agravio con otras provincias con el que el PSOE trata a Huelva y la comarca de la Sierra". Además, ha calificado de "inaceptable" que el servicio ferroviario entre Huelva y Zafra continúe suspendido tras "varios meses sin actividad".

"Estas son las políticas públicas por las que apuesta Montero: cero gestión y cero inversiones para la provincia de Huelva", ha afirmado González, quien ha señalado que "el próximo 17 de mayo la provincia de Huelva y la Sierra de Aracena y Picos de Aroche se juegan su futuro inmediato".

Por último, ha asegurado que "hay dos opciones: retroceder de la mano del PSOE y Montero, que no cree en esta provincia, o seguir avanzando con Moreno, impulsando invirtiendo en servicios públicos en los municipios de esta comarca".

