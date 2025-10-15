La huelga por Palestina cierra con un seguimiento del 0,4% en los colegios y "sin incidencias" en las universidades

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha cifrado en un 0,4% el seguimiento de la plantilla docente de los centros públicos de la huelga convocada este miércoles por el genocidio en Palestina. De una plantilla de 106.951 profesores, un total de 380 son los que han secundado el paro convocado por los sindicatos.

Según los datos ofrecidos por el departamento de María del Carmen Castillo una vez terminado el horario lectivo, el mayor seguimiento de la huelga se ha producido entre la plantilla de los centros de Secundaria, con un total de 245 profesores de 53.327 funcionarios. En el caso de los centros de Infantil y Primaria, han sido 129 los que han parado de un total de 46.411. En los centros de adultos, tan sólo tres profesores se han puesto en huelga de 2.275 docentes.

Igualmente, tres profesores de centros de Enseñanza de Régimen Especial (4.938) han ido a la huelga. Por provincias, Cádiz y Almería son en las que más profesores han respaldado el paro, con 135 y 69 respectivamente. Le sigue Granada, con 57; Sevilla, con 53; 36 en Málaga; quince en Córdoba; once en Huelva y cuatro en Jaén. El seguimiento en las universidades públicas ha sido discreto, "sin incidentes" y sin afectar a la actividad académica, según la información facilitada a Europa Press por diferentes campus andaluces. En el caso de Almería (UAL), alrededor de 300 personas han protagonizado una concentración. La Pablo de Olavide ha señalado que aproximadamente el 19% de estudiantes de Grado han secundado el paro académico.

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha decretado los servicios mínimos a los que obliga la ley ante un convocatoria de huelga para este miércoles que dejará los transportes urbanos e interurbanos al 50% con respecto a un día "de normalidad". En la resolución dictada por el departamento de Rocío Blanco, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y consultada por Europa Press, se determina que los servicios mínimos comenzará desde las 00,00 a las 24.00 horas de este 15 de octubre.

En las empresas que tengan varios turnos de trabajo, la regulación será aplicable desde el primer turno aunque empiece antes de las 00,00 horas del miércoles hasta la paralización del último turno aunque se prolongue después de las 24,00 horas de este miércoles. En las compañías que sólo tengan un turno de trabajo que comience antes de las 00,00 horas, la regulación será aplicable desde la hora de comienzo de la actividad laboral y hasta la hora en que concluya la misma.

Los servicios mínimos afectarán al servicio de emergencias 112; empresas de abastecimiento y saneamiento de aguas; recogida y tratamiento de residuos sólidos; personal laboral de la Junta en tareas de vigilancia y seguridad en centros de trabajo autonómicos, de atención a personas con discapacidad y a las personas mayores; centros de menores; centros de atención a drogodependientes; residencias; personal laboral de las corporaciones locales de Andalucía; colegios e institutos; empresas que prestan soporte informático y de telecomunicaciones y las empresas concesionarias de servicios de transporte interurbano y urbano.

En este último caso, el de los transportes, tanto para los servicios de cercanías como para los de medio y largo recorrido así como para el transporte metropolitano por ferrocarril se garantizarán un 50% de los servicios prestados "en situación de normalidad, salvo en los supuestos de concurrencia con servicios alternativos, en cuyo caso se reducirán al 10%". En los transportes urbanos de viajeros, "se garantizará el 50% de la totalidad de los servicios en situación de normalidad durante las horas punta --de 6,00 a 9,00 y de 18,00 a 21,00 horas-- y el mantenimiento de un autobús o tranvía por línea el resto de las horas".