Huétor Tájar (Granada) sorteará 2.000 euros en vales y un viaje entre quienes compren en el comercio local este sábado

HUÉTOR TÁJAR (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

El 5ª Día del Comercio de Huétor Tájar se celebra este sábado con el sorteo de 3.500 euros en premios entre quienes realicen sus compras en negocios de proximidad de este municipio del Poniente de Granada, con 2.000 euros en vales y un viaje en juego en el marco de una iniciativa cuyo objetivo es en último término incentivar la economía local durante este fin de semana en que se empiezan a adelantar los preparativos de las celebraciones navideñas.

El Ayuntamiento de Huétor Tájar ha informado en nota de prensa este viernes que organiza esta iniciativa con la Agencia de Orientación y Asesoramiento Local (OAL) a fin de "a apoyar a sus comercios de proximidad" en colaboración con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de la Mancomunidad Ribera Baja del Genil. Comienza a las 10,00 horas con la apertura de los comercios y la colocación de las mesas para participar en el sorteo en la Plaza de España y en la calle Ancha.

Todas las compras de ese día participarán en un sorteo de cheques de compra valorados en un total de 2.000 euros, financiados por Ayuntamiento y la OAL. Además, y como novedad este año, también se sorteará un viaje valorado en 1.200 euros. El sorteo se realizará tras una pasarela de moda, que tendrá inicio tras el cierre de los comercios a las 18,00 horas.

Para amenizar e incentivar las compras, a lo largo de la jornada, desde las 10,00 hasta las 18,00 horas, se realizarán diferentes actividades de ocio, deporte y música en directo, repartidas por toda la calle Ancha y por Eras Bajas, entre otras vías. Así, habrá zona infantil para los más pequeños (donde los padres podrán dejar a sus niños ocupados en actividades mientras realizan sus compras), exhibiciones de fitness, cajón flamenco, zumba, baile flamenco a cargo de la Escuela Municipal de Silvia Lozano y de la Asociación Soñar y Sentir de Sonia Soriano, y actuaciones de charanga y batucada. También un concierto durante la hora de la comida.

El alcalde de Huétor Tájar, Fernando Delgado, ha detacado que "este gran día será posible gracias a la implicación de las empresas" del municipio, de unos 10.600 habitantes, y "por supuesto a los ciudadanos no sólo" del municipio, "sino también de las diferentes localidades colindantes, quienes podrán aprovechar los descuentos y promociones que ofrecen los comercios hueteños este sábado para adelantar sus compras de Navidad apostando por el comercio de proximidad y de confianza".

Los asistentes podrán participar en el sorteo de 22 vales de compra, distribuidos de la siguiente manera: dos premios de 250 euros cada uno, diez premios de cien euros y otros diez de 50, además del mencionado viaje.