La IA y la Ciencia Abierta protagonizan el IV Encuentro de profesionales de la edición científica y académica

Archivo - Rectorado de la Universidad de Córdoba. - UCO - Archivo

CÓRDOBA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) acogerá los próximos días 17 y 18 de septiembre el IV Encuentro de Profesionales de la Edición Científica y Académica, dos jornadas formativas que girarán en torno a la consolidación de la ciencia abierta, la estandarización de los procesos de publicación en acceso abierto y el impacto de la Inteligencia Artificial en la actividad editorial.

Según informa la UCO en una nota, con el lema 'Inteligencia editorial: optimización y herramientas prácticas para la ciencia en abierto', el evento contará con la participación de más 70 asistentes, entre responsables, técnicos editoriales y especialistas en los distintos temas formativos y será inaugurado por el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, la vicepresidenta de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), Reme Pérez, y la directora de UCOPress, Elisa Borsari.

El jueves 17, la jornada se abrirá con una mesa redonda dedicada al proyecto 'PEPA' (Plataforma Editorial de Publicaciones en Abierto), centrada en la necesidad de avanzar hacia la estandarización de los procesos en la edición de libros en acceso abierto.

Responsables editoriales y expertos en metadatos analizarán aspectos clave como la interoperabilidad, la presencia en bases de datos, la indexación y la aplicación de estándares internacionales que contribuyan a mejorar la visibilidad y el impacto de las publicaciones académicas. Estarán en la mesa Jaume Llambrich, responsable de Publicacions URV; Manuel Minchón, técnico editorial de la Editorial UHU; Luis Montilla, Technical Community Manager de Crossref; y Reme Pérez, vicepresidenta UNE y directora de Editorial UPV.

Posteriormente, la Inteligencia Artificial se hace un hueco en el programa de la mano de Daniel Benchimol, director de 'Proyecto451' que presentará diversas aplicaciones prácticas ya implantadas en los procesos editoriales, mostrando cómo estas herramientas pueden contribuir a optimizar tareas relacionadas con la gestión de contenidos, la edición y los metadatos. Lo moderará Isaac Caselles, director de Editorial Universidad Francisco de Vitoria y vocal de formación de UNE.

Convencidos de que el avance firme hacia la Ciencia Abierta requiere modelos de sostenibilidad que respalden la producción científica bajo principios de equidad, transparencia y rigor editorial, expertos en financiación hablarán en la siguiente mesasobre el papel estratégico de la financiación institucional para hacer viable la publicación en acceso abierto y el fortalecimiento de iniciativas como la ruta diamante, que maximizan el retorno social de la inversión pública en conocimiento.

Expondrán en esta mesa María José Polo, vicerrectora de Política Científica de la Universidad de Córdoba; María Ángeles Coslado, técnica de Ciencia Abierta en Fecyt; y Reme Pérez, vicepresidenta de UNE.

Por la tarde, las sesiones se centrarán en las implicaciones jurídicas y éticas derivadas del desarrollo de la inteligencia artificial. Profesionales y conocedores del ámbito de la propiedad intelectual y de la edición científica analizarán cuestiones relacionadas con los derechos de autor, la utilización de contenidos por parte de los motores de IA y los mecanismos de protección del patrimonio científico y académico frente a los procesos automatizados de recolección de datos.

De ello se ocuparán Jorge Corrales, director general de CEDRO; Nacho Pérez Alcalde, vicedirector técnico de Editorial CSIC; y Reme Pérez, vicepresidenta UNE y directora de Editorial UPV.

A continuación, se conocerán las iniciativas que la UNE está impulsando para ofrecer orientación a las editoriales universitarias en materia de inteligencia artificial. Entre ellas destacan la aprobación de una declaración institucional y la elaboración de recomendaciones y documentos de apoyo destinados a garantizar la transparencia y la integridad académica en los procesos de publicación y evaluación científica.

Carlos Muñoz, técnico Editorial Universidad Pontificia Comillas, y Ana Isabel González, expresidenta y asesora de UNE, serán los encargados de presentar estos documentos, acompañados de Belén Recio, directora de Editorial Universidad Pontificia Comillas.

CONCLUSIONES

La jornada concluirá con una sesión de síntesis en la que la vicepresidenta de la asociación, Reme Pérez, y el vocal de Formación, Isaac Caselles, expondrán las principales conclusiones del encuentro y los retos estratégicos que deberá afrontar el sector editorial universitario en los próximos años.

Para la UNE, este encuentro representa una oportunidad para compartir experiencias, impulsar soluciones comunes y reforzar el papel de las editoriales universitarias como agentes fundamentales en la difusión del conocimiento científico y académico.

Como ya es tradición en este Encuentro de Profesionales de la Edición Científica y Académica, durante la segunda jornada se constituirán unas mesas colaborativas en las que se intercambiarán experiencias e inquietudes sobre distintas cuestiones. El objetivo es conocer las distintas dinámicas editoriales y, eventualmente, diseñar soluciones conjuntas a problemas concretos.

Este año están previstas mesas de 'Infraestructuras tecnológicas y financiación de la ruta diamante', con la coordinación de Reme Pérez (UPV); 'Distribución de contenidos académicos', con Javier Balibrea (Eunsa), y 'Adaptación de los contratos con autores en la Ciencia Abierta', con coordinación de Manuel Minchón (proyecto EHU de adaptación de contratos).

TALLERES

Como novedad, este IV Encuentro de Profesionales de la Edición Científica y Académica incorpora una seria de talleres que se desarrollarán paralelamente a las mesas colaborativas y que, en esta edición, mostrarán diferentes herramientas que se apoyan en la IA para la mejora de la productividad (Insights IA, Aliguieria, IA para revistas y experiencias UNE).

La clausura de estas dos jornadas formativas correrá a cargo de Manuel Rich Ruiz, vicerrector de Salud, Cultura y Bienestar de la Universidad de Córdoba; Reme Pérez, presidenta de UNE, y Elisa Borsari, directora de Editorial UCOPress.

Las sesiones matinal y vespertina del día 17 y la clausura del día 18 serán retransmitidas por el canal de Youtube de UNE. El IV Encuentro de Profesionales de la Edición Académica y Científica cuenta con el patrocinio de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte.