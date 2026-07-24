El IAA-CSIC logra la primera caracterización de la luna joviana Kallichore

Configuración orbital de Kallichore alrededor de Júpiter. - NASA/JPL-CALTECH/NAIF

GRANADA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) ha logrado determinar por primera vez el tamaño, forma, brillo y la órbita de la luna joviana Kallichore con una precisión sin precedentes.

Entre el centenar de lunas que orbitan Júpiter se encuentra Kallichore, uno de sus pequeños satélites irregulares. Situado a cientos de millones de kilómetros de la Tierra y con apenas unos kilómetros de diámetro, hasta el momento había sido poco más que un punto de luz observado desde telescopios terrestres.

Los resultados de este estudio, publicado en la revista 'Nature Astronomy', además de aportar nuevos datos sobre el origen de estos objetos, constituyen un paso clave para un posible sobrevuelo de la misión JUICE de la ESA, actualmente en ruta hacia Júpiter para explorar el gigante gaseoso y sus lunas heladas.

"La importancia de este resultado radica en que Kallichore es el único satélite irregular que podría estudiarse en detalle por JUICE en su camino al sistema joviano", destaca Juan Luis Rizos, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), coordinador del trabajo científico-técnico internacional y líder de la publicación.

UN FÓSIL DEL SISTEMA SOLAR PRIMITIVO

Se cree que las lunas irregulares de Júpiter proceden de objetos capturados por el planeta durante las primeras etapas del Sistema Solar.

Posteriormente, estos cuerpos sufrieron colisiones que dieron lugar a las distintas familias de satélites que observamos en la actualidad. Este es el caso de Kallichore, descubierto en 2003 y perteneciente a la familia Carme.

Combinando observaciones del Telescopio Espacial Hubble, el Gran Telescopio Canarias (GTC) y una campaña internacional de ocultaciones estelares, el equipo liderado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) ha logrado la primera caracterización física detallada de este pequeño satélite.

"Estos resultados no solo permiten comprender mejor la naturaleza de las lunas irregulares de Júpiter, sino que también abren una nueva ventana al estudio de materiales y procesos presentes en los orígenes del sistema solar", señala Rizos (IAA-CSIC).

Es sabido que estos cuerpos presentan propiedades similares a las de los objetos transneptunianos, cuerpos situados más allá de Neptuno que han permanecido prácticamente inalterados desde la formación del sistema solar, pero que resultan mucho más difíciles de estudiar debido a la enorme distancia a la que se encuentran.

"Caracterizar un objeto de menos de cuatro kilómetros de diámetro, situado a más de cuatro veces la distancia entre la Tierra y el Sol, equivale a estudiar desde Córdoba un objeto del tamaño de una moneda de un euro situado en Moscú", explica Rizos.

PREPARANDO UN POSIBLE ENCUENTRO CON JUICE

El trabajo también mantiene una estrecha conexión con la misión europea JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer, ESA), actualmente de camino hacia Júpiter.

Luisa M. Lara y Juan Luis Rizos, ambos investigadores del IAA-CSIC, forman parte del equipo científico de la misión, lo que permitió identificar desde el principio la oportunidad y los desafíos que supondría un posible sobrevuelo de Kallichore.

El principal obstáculo para planificar un sobrevuelo cercano desde el Centro Europeo de Operaciones Espaciales (ESOC) de la ESA era la gran incertidumbre sobre la posición exacta del satélite, que antes de este estudio superaba los 1.500 kilómetros.

Gracias a este trabajo, el equipo ha logrado reducir esa incertidumbre en más de un 80 por ciento, hasta solo 260 kilómetros, una mejora esencial para planificar un posible encuentro de la nave con este pequeño cuerpo con un retorno científico excepcional, previsto para octubre de 2031.

"Los resultados obtenidos permiten evaluar mucho mejor el potencial científico de Kallichore como objetivo de observación para JUICE (ESA) y contribuyen a maximizar el retorno científico de la misión", explica Luisa M. Lara, investigadora del IAA-CSIC y una de las coautoras del estudio.

Además de reducir la incertidumbre sobre la órbita de Kallichore, el estudio proporciona información fundamental para planificar ese posible sobrevuelo, de modo que varios instrumentos puedan adquirir datos complementarios.

Parámetros como el tamaño o el albedo del satélite representan información crucial para que instrumentos como JANUS, MAJIS, UVS o SWI puedan programar sus observaciones y garantizar el éxito científico del sobrevuelo.

"Aunque el sobrevuelo de Kallichore por JUICE todavía no está decidido por la ESA, este trabajo proporciona la información necesaria para valorar su viabilidad y facilitar en caso de que se apruebe, la exploración in situ más detallada realizada hasta la fecha de uno de los pequeños satélites irregulares de Júpiter", concluye Juan Luis Rizos.