El IAS-CSIC detecta las primeras obreras del avispón oriental de 2026 en Córdoba

Ejemplar de reina (izquierda) y obrera (derecha) de avispón oriental fotografiadas entrando en el mismo nido el día 5 de junio de 2026. - IAS-CSIC

CÓRDOBA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC) de Córdoba han detectado las primeras obreras de avispón oriental (Vespa orientalis) en la capital cordobesa en el marco del estudio que el IAS-CSIC desarrolla para conocer la ecología y ciclo anual de esta especie invasora en el entorno urbano.

Según ha informado el IAS-CSIC, la observación se produjo el día 5 de junio durante el seguimiento de varios nidos primarios localizados en distintas zonas de la ciudad. En dichos nidos se detectaron las primeras obreras de la temporada, pertenecientes a la primera generación desarrollada por las reinas fundadoras.

Esta observación se produce 78 días después de la detección de las primeras reinas fundadoras activas tras la hibernación, registrada el día 19 de marzo mediante un sistema de trampeo para la monitorización temprana de la especie. El período transcurrido entre ambas observaciones corresponde a la fase fundacional de la colonia, durante la cual cada reina construye el nido inicial, busca alimento y cría en solitario a la primera generación de obreras. Las obreras observadas corresponden a la denominada generación nanítica, formada por individuos de menor tamaño que se desarrollan bajo las limitaciones nutricionales propias de las primeras etapas de crecimiento de la colonia.

"La detección de las primeras obreras aporta una referencia importante para comprender el desarrollo estacional de la especie en Córdoba", ha explicado la investigadora del IAS-CSIC Mónica Fernández-Aparicio, quien ha comentado que "el intervalo observado entre la aparición de las primeras reinas fundadoras y la emergencia de las primeras obreras proporciona información útil para caracterizar la fenología de Vespa orientalis en las condiciones climáticas de nuestra ciudad y mejorar el diseño y la eficacia de futuras estrategias de vigilancia y control".

Actualmente, tanto las reinas fundadoras como las primeras obreras desarrollan actividad dentro y fuera del nido. "Durante esta fase temprana, las reinas continúan realizando vuelos de forrajeo para obtener recursos alimenticios destinados al mantenimiento de la colonia y al desarrollo de nuevas larvas", ha apuntado Fernández-Aparicio, quien ha manifestado que "en consecuencia, el trampeo dirigido a reinas fundadoras sigue siendo potencialmente útil como herramienta de control de la población durante esta etapa inicial del desarrollo de las colonias".

A medida que aumenta el número de obreras, estas asumen progresivamente las tareas de búsqueda de recursos, alimentación de las larvas, y ampliación del nido, permitiendo que la reina concentre su actividad reproductora en el interior de la colonia.

CRECIMIENTO DE LOS NIDOS

"Durante las próximas semanas se espera un crecimiento gradual del tamaño de los nidos, reduciéndose progresivamente la contribución directa de las reinas a las actividades de forrajeo", ha subrayado la responsable del estudio, para agregar que "el número de obreras por nido crecerá hasta alcanzar un máximo al final de verano y principios de otoño". "En esas etapas el trampeo dirigido a obreras perderá su eficacia como método de reducción de la densidad de población, aunque tendrá utilidad como sistema de monitorización", ha puntualizado.

Los nidos monitorizados por el IAS-CSIC durante esta campaña se encuentran en cavidades asociadas a construcciones humanas, lo que coincide con observaciones realizadas en años previos tanto en Córdoba como en otros entornos urbanos, donde la especie utiliza huecos en edificios para establecer los nidos.

Por este motivo, los investigadores recomiendan prestar atención a la presencia repetida de avispones entrando y saliendo de una misma cavidad en fachadas, cajas de persianas, tejados, muros u otras estructuras similares. Ante la presencia de un nido, se recomienda comunicar la observación a los servicios municipales competentes o, en caso de riesgo para las personas, a los servicios de emergencia.

Asimismo, los investigadores recuerdan la importancia de no confundir el avispón oriental (Vespa orientalis) con el avispón europeo (Vespa crabro), una especie autóctona también presente en la ciudad de Córdoba. Aunque ambas pertenecen al género Vespa, presentan diferencias significativas en morfología, ecología e impacto económico.

La combinación de diferentes herramientas de seguimiento, incluyendo sistemas de trampeo selectivo, observación directa de la actividad de las reinas fundadoras y monitorización continuada de nidos, permite al IAS-CSIC documentar el desarrollo estacional de Vespa orientalis en Córdoba.

LOS HITOS

Hasta el momento, el equipo investigador ha registrado la mortalidad final de ciclo de obreras y machos observada a partir del 20 de noviembre de 2025, la aparición de las primeras reinas fundadoras activas tras la hibernación el 19 de marzo de 2026 y la emergencia de las primeras obreras el 5 de junio de 2026.

"La identificación de estos hitos fenológicos durante los próximos años constituirá una herramienta fundamental para comprender la dinámica poblacional de la especie y mejorar las estrategias de vigilancia y gestión en entornos urbanos", ha destacado la investigadora.

Además del seguimiento fenológico, el estudio del IAS-CSIC incluye la identificación de los recursos alimenticios utilizados por las reinas fundadoras durante los dos primeros meses tras la salida de hibernación. Entre las fuentes de alimento observadas se encuentran melazas producidas por cochinillas y pulgones, flores, exudados foliares y proteína procedente de diversos insectos, incluyendo moscas, abejas, avispas y mariposas.

Estas observaciones contribuyen a mejorar el conocimiento sobre la ecología temprana de la especie en entornos urbanos. El seguimiento continuará con el objetivo de documentar la evolución de las colonias y completar el conocimiento sobre el comportamiento Vespa orientalis en el entorno urbano de Córdoba.