Olivar superintensivo en seto. - IAS-CSIC

CÓRDOBA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la conmemoración este jueves, 26 de noviembre, del Día Mundial del Olivo, el investigador del Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC) de Córdoba, Raúl de la Rosa, ha reflexionado sobre el rumbo que tomará la olivicultura en las próximas décadas, tanto en España, como en el resto del Mediterráneo y en otras partes del mundo, previendo la robotización del cultivo del olivar y la creación de nuevas variedades de olivo "adaptadas a esa creciente mecanización".

En este sentido y según ha informado el IAS-CSIC en una nota, De la Rosa ha explicado que "hace 30 años nadie podía imaginar que una cosechadora pudiera recoger 10.000 kilos de aceituna en dos horas con tan solo un operario manejándola. Sin embargo, sí que es clara la tendencia a la mecanización, y a la concomitante reducción de mano de obra, que la evolución del olivar ha traído desde hace mucho tiempo".

A este respecto, el investigador ha recordado que "primero fueron los tractores de labranza, luego llegaron los vibradores de mano y los vibradores de tronco", y "este proceso ha continuado recientemente con la aparición de las cosechadoras cabalgadoras antes mencionadas".

Además, "nada hace pensar que se vaya a parar ahí, siendo más que probable que el siguiente paso sea la robotización de las labores del campo", pues "ya existen prototipos más o menos comerciales de robots con prometedoras capacidades en otros cultivos y, posiblemente, no tarden en llegar al olivar", ya que "la cada vez más menguante oferta de mano de obra para trabajar este cultivo empuja decididamente en este sentido".

Por supuesto, según ha subrayado De la Rosa, "la investigación agraria es un pilar imprescindible para que este proceso sea sostenible a nivel económico, ambiental y social", y la clave en este campo "es producir nuevas variedades de olivo específicamente adaptadas a la creciente mecanización".

De hecho, según ha señalado, "poco a poco está siendo el olivo el que se adapta a la máquina y no la máquina al olivo". En este sentido, De la Rosa menciona que "es bastante probable que las variedades del futuro serán de porte reducido y alta productividad", ya que "el porte reducido parece necesario para que los olivos sean fácilmente manejados por máquinas cada vez más autónomas", y "la precoz y alta productividad es imprescindible para asegurar la sostenibilidad económica ante la inversión que supone y supondrá este tipo de maquinaria".

Esto contrasta con "el alto vigor de la mayoría de las variedades que se cultivan hoy día y que las seleccionó el agricultor hace siglos cuando la olivicultura era bien diferente". Este paso de alto a bajo vigor, según ha apuntado el investigador, "requiere un esfuerzo notable de investigación, pero que ya está dando sus frutos en variedades modernas como 'Sikitita', 'Sikitita2' o 'Sultana' y nuevas selecciones de mejora, en las que participa el CSIC, junto con el Ifapa, y que van a seguir esta senda en un futuro no muy lejano".

MENOS FITOSANITARIOS Y ABONOS

Pero "tampoco hay que olvidarse de la sostenibilidad ambiental, muy de moda hoy día en la Unión Europea (UE), y que reduce cada vez más las materias activas permitidas en productos fitosanitarios y abonos", de manera que "parte de este reto puede ser también asumido por nuevas variedades con altos niveles de resistencia a enfermedades y plagas y con buen comportamiento agronómico en condiciones de un abonado reducido, sobre todo en nitrógeno".

Así lo entiende este investigador del IAS, quien ha explicado que "algunos ensayos de variedades y mejora en los que también colaboran el CSIC y el Ifapa, y que están mantenidos bajo sistema ecológico, pueden dar alguna solución al respecto".

Por último, según ha argumentado, está la sostenibilidad social, ya que "no hay que olvidar que gran parte del olivar andaluz y español es tradicional o de bajo grado de mecanización, y parte de este olivar se podrá reconvertir a sistemas de cultivo mecanizados-automatizados, pero también es necesaria la promoción del olivar en zonas marginales no mecanizables".

En estos casos "será fundamental la puesta en valor del aceite de variedades tradicionales, cultivadas en cultivo ecológico y que conservan el paisaje". De hecho, el CSIC participa en grupos operativos cuya misión principal es "rescatar del olvido variedades antiguas con aceites excepcionales y de gran carga saludable". Pero, además, este olivar de zonas marginales "debe de abandonar su carácter tradicional y subirse al carro de la innovación y de la promoción para subsistir en un futuro muy tecnificado".

En resumen, el futuro del olivar, como de casi todo hoy día, se aventura muy "tecnológico". Pero instituciones como el IAS-CSIC deben de contribuir a mantener los "pies en la tierra y ayudar a contrastar las innovaciones que vayan apareciendo para poder aunar la sostenibilidad económica, ambiental y social antes mencionada", ha concluido Raúl de la Rosa.