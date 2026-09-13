Ibercaza y Tierra Adentro se celebrarán en Jaén de forma simultánea por primera vez del 25 al 27 de septiembre

Visitantes en una edición anterior de Tierra Adentro. - FERIAS JAÉN

JAÉN 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las ferias Tierra Adentro e Ibercaza se celebrarán por primera vez de forma simultánea, entre los próximos 25 y 27 de septiembre, en el Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén con el objetivo de impulsar sinergias entre dos ámbitos, el turístico y el de la caza y la pesca, que tienen "una importante conexión".

Así lo ha indicado a Europa Press el gerente de Ferias Jaén, Ángel Vera, sobre unos eventos que alcanzan su décimo octava edición, en el caso de la Feria de Caza y Pesca de la Provincia de Jaén, y la vigésimo cuarta en el de la Feria de Turismo, Deporte y Aventura de Andalucía.

Al margen de "razones de tipo organizativo y de optimización de recursos", ha argumentado esta unión en la relación que existe entre estos mundo; especialmente en un territorio como el jiennense, referente en el turismo de interior y con un peso también muy relevante de la actividad cinegética.

De este modo, el objetivo es "compaginar algo que el sector también demandaba" y establecer un "interesante intercambio" entre estas actividades. "Al final, estamos hablando de ocio, naturaleza, deporte, gastronomía, aventura y Jaén ocupa, además, un lugar privilegiado precisamente en todas esas propuestas", ha afirmado.

En este sentido, Vera ha apuntado que "se trata de disfrutar de un turismo en una provincia o en una comunidad autónoma como la nuestra, donde el viajero puede practicar diferentes modalidades de caza y pesca y lo hace, generalmente, en contacto con la naturaleza".

"Y eso, además, ha propiciado una cascada de servicios de calidad, ubicados la mayoría de ellos en el mundo rural, relacionado con la gastronomía, alojamientos, actividades paralelas y complementarias que son de turismo, como puede ser el senderismo, rutas 4x4, la observación de fauna, a lo que se suma el patrimonio cultural", ha comentado.

Por ello, las dos ferias "tendrán una única entrada" y "van a convivir" en las instalaciones de Ifeja, separadas por un pasillo central que permitirá el establecimiento de esas relaciones y facilitará a los visitantes el conocimiento de lo que ofrece uno y otro sector.

El gerente de Ferias Jaén se ha mostrado "optimista" sobre el "éxito" de la celebración conjunta de Ibecaza y Tierra Adentro, que hasta ahora tenían lugar en septiembre y octubre, respectivamente. Ha destacado que ambas llegan con toda la superficie cubierta y la previsión de superar las 10.000 visitas.

En todo caso, será una vez celebradas cuando llegue el momento de evaluar y confirmar si, efectivamente, ha sido una experiencia positiva para ambas ferias y sectores para, a partir, de ahí trabajar de cara a las futuras ediciones.