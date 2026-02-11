Iberdrola y Supermercados El Jamón instalan 26 puntos de recarga para vehículos eléctricos en Andalucía

Archivo - Punto de recarga para vehículos eléctricos en Supermercados El Jamón en Andalucía. - IBERDROLA - Archivo

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía Iberdrola y Supermercados El Jamón han alcanzado un acuerdo para la instalación de 26 puntos de recarga para vehículos eléctricos en once supermercados del grupo, repartidos entre las provincias de Huelva, Sevilla, Málaga, Cádiz y Córdoba, incluyendo la central de la compañía ubicada en Lepe (Huelva).

Según han detallado ambas entidades en una nota, el proyecto contempla la instalación de equipos de corriente continua (DC) de 50 kW. Los puntos estarán disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, facilitando la recarga de vehículos eléctricos durante el horario de apertura de los establecimientos y fuera de él.

Además, han indicado que el acuerdo entre ambas compañías tiene una duración de 15 años y se enmarca en la estrategia de Iberdrola de seguir ampliando su red de recarga pública en ubicaciones de alta afluencia, como los supermercados.

Para el delegado comercial de Iberdrola España en Andalucía, Borja Cañas, "este acuerdo nos permite acercar la movilidad eléctrica a toda la ciudadanía, ampliando nuestra red de recarga en espacios cercanos de uso diario y facilitando que los usuarios puedan cargar su vehículo mientras realizan sus compras".

Por su parte, el responsable del Departamento de Operaciones de Supermercados El Jamón, José Antonio Muriel, ha indicado que "con esta iniciativa incorporamos un servicio que encaja con la forma en la que nuestros clientes viven el día a día: poder recargar el vehículo mientras hacen la compra, con disponibilidad 24/7 y con energía 100 % renovable". "Es un paso más en nuestro compromiso con la sostenibilidad y en la mejora continua de la experiencia en tienda", ha destacado Muriel.

La electricidad suministrada en estos puntos de recarga será 100 % verde, al contar con un certificado de garantía de origen renovable (GdO), que asegura que esta energía proviene de fuentes de generación limpia.

DIEZ MIL PUNTOS DE RECARGA

Iberdrola ha cerrado 2025 con más de 10.800 puntos de recarga públicos operativos en España, de los cuales 1.557 están en Andalucía. La compañía mantiene acuerdos con cadenas de distribución y operadores comerciales para la instalación de infraestructuras de recarga en espacios de uso cotidiano.

Con esta iniciativa, Supermercados El Jamón incorpora infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos en sus centros, en línea con "su compromiso con la sostenibilidad y la mejora de los servicios ofrecidos a sus clientes".

Por otro lado, Iberdrola España acompaña este despliegue de la mayor infraestructura de recarga de España con su aplicación de movilidad eléctrica, la más valorada del sector y con más de 400.000 usuarios.

Esta aplicación permite a los usuarios realizar las acciones fundamentales de gestión de sus recargas como localizar puntos de recarga cercanos, conocer su estado en tiempo real, realizar reservas y recibir notificaciones de fin de la recarga.

Precisamente, Iberdrola España ha añadido recientemente nuevas funciones para mejorar la información y experiencia como: nuevo planificador de rutas para reducir el tiempo de recarga en viajes, un informe de consumo y gasto histórico en recargas, consejos de acompañamiento personalizados a nuevos usuarios de vehículo eléctrico, fotos de puntos y las estaciones de recarga, sugerencias de planes de viajes y una nueva comunidad de usuarios con información de utilidad y las últimas noticias y novedades del sector.