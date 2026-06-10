Iberian Mining Enterprises se incorpora a Aminer para "reforzar la cadena de valor de las materias primas"

Imagen de archivo. - AMINER

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación española de minería metálica Aminer ha incorporado como empresa asociada a Iberian Mining Enterprises, dedicada al impulso y la coordinación de proyectos de exploración e investigación minera en España desarrollados por compañías especializadas en minerales críticos y estratégicos.

Iberian Mining Enterprises es una empresa española especializada en la gestión técnica de proyectos de exploración e investigación de minerales considerados fundamentales por la Comisión Europea y otros metales esenciales para la transición energética y el desarrollo industrial y tecnológico, entre ellos materias primas como el cobre, plata, silicio, rutilo, circón, hafnio y tierras raras, tal y como ha señalado Aminer en una nota de prensa.

"España cuenta con un importante potencial geológico y minero que puede contribuir a reforzar la cadena de valor europea de materias primas, reducir dependencias externas y generar oportunidades en territorios rurales. Desde Iberian Mining Enterprises tenemos el convencimiento de que este desarrollo debe impulsarse siempre desde el diálogo, el respeto al entorno, la seguridad y la confianza con las comunidades locales, como base imprescindible para su viabilidad", han señalado fuentes de la compañía.

Para Aminer, la unión de una nueva empresa del tejido auxiliar demuestra que el sector está reforzando la cadena de valor de las materias primas críticas y fundamentales, condición indispensable para establecer una estrategia que permita responder a la alta demanda de minerales sin incrementar la dependencia de terceros países.

La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer) es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a compañías vinculadas a la minería metálica y a su tejido auxiliar en España.

Así, la asociación representa sus intereses y contribuye a difundir la aportación de una actividad minera desarrollada bajo criterios de sostenibilidad al conjunto de la economía.