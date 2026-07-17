Ibros (Jaén) contará con 8,8 millones para recuperar infraestructuras y apoyar al sector agrario tras el temporal

Visita a Ibros - SUBDELEGACIÓN JAÉN

JAÉN 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ibros (Jaén) contará con 8,8 millones de euros procedentes del Gobierno de España para avanzar en la recuperación de los daños ocasionados por los temporales de principios de año. Esta inyección económica se destinará a reparar infraestructuras municipales y caminos rurales, así como a respaldar al sector agrario del municipio.

Así lo ha destacado este viernes el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, durante una visita a la localidad junto a su alcalde, Juan Matías Reyes.

Según ha explicado, la inversión total se desglosa en 2.851.788,99 euros dirigidos al Ayuntamiento para obras de reparación, restitución, reconstrucción y mejora; más de 5,3 millones de euros en ayudas directas al sector agrario; y otros 800.000 euros para la reparación de caminos rurales.

"El Gobierno de España está ofreciendo una respuesta integral a los municipios afectados por los temporales, actuando sobre las infraestructuras públicas dañadas, mejorando la prevención frente a futuros episodios meteorológicos y acompañando a los agricultores y agricultoras en la recuperación de sus explotaciones", ha señalado Fernández.

Las actuaciones de competencia municipal se enmarcan en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, aprobado tras los temporales, y estarán financiadas al 100% por el Ministerio de Política Territorial, incluyendo los gastos de gestión.

El subdelegado ha subrayado que este modelo de financiación "permite a los ayuntamientos acometer obras de gran envergadura que difícilmente podrían asumir únicamente con sus propios recursos".

La ficha presentada por el Consistorio de Ibros recoge un total de 20 actuaciones, con un presupuesto conjunto de 2.851.788,99 euros, destinadas a reparar vías, espacios públicos, edificios municipales e infraestructuras hidráulicas afectadas por las inundaciones del pasado mes de enero.

Entre las principales intervenciones, el alcalde ha destacado las relacionadas con el entorno de Valdehermoso, que concentran una inversión superior a los 710.000 euros. En concreto, se acometerá la reposición del canal de Valdehermoso (363.624,68 euros), la restitución del arroyo homónimo (296.048,42 euros) y una intervención en el parque de la zona (51.459,27 euros).

Asimismo, se contempla la reparación de un muro situado en el límite del casco urbano, junto a la cooperativa, por 198.634,81 euros, y la intervención en el muro de la calle Gradas, presupuestada en 61.791,83 euros.

Una parte importante de la partida municipal se destinará a la reparación de vías públicas. Entre las obras de mayor cuantía se encuentran las de la calle Linares (227.769,43 euros), calle Cádiz (218.332,86 euros), calle Prado (216.506,10 euros), calle Angosta Bahona (206.964,17 euros), calle San Antonio (190.874,58 euros) y calle La Fuente (184.482,51 euros). También se intervendrá en las calles Jesús (22.067,69 euros) y Dolores Ibárruri (16.182,56 euros).

En materia de estacionamiento, se reparará el parking municipal de la rotonda del Ibero con una inversión de 220.035,28 euros, y el aparcamiento de la Fuente con 21.551,53 euros.

Por otro lado, el programa incluye actuaciones en equipamientos municipales como la reparación de los invernaderos de la avenida de la Loma (101.573,57 euros), diversas intervenciones en servicios municipales (171.512,42 euros), mejoras en el Mercado de Abastos (26.125,66 euros), en la Casa de la Juventud (13.290,02 euros) y en la cubierta del Auditorio Municipal (42.961,60 euros).

En lo que respecta al sector primario, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha destinado un primer pago de 5,2 millones de euros a 566 titulares de explotaciones agrarias de Ibros, al que se ha sumado un segundo pago de 101.500 euros para 16 titulares. De este modo, el respaldo económico al sector agrario local supera los 5,3 millones de euros.

A esta cifra se añaden 800.000 euros financiados íntegramente por el Ejecutivo central para la reparación de caminos rurales del término municipal, considerados por el subdelegado como "infraestructuras básicas para el trabajo diario de agricultores y agricultoras".

Fernández ha encuadrado estas actuaciones dentro del paquete de más de 400 millones de euros movilizado por el Gobierno de España para la reconstrucción y mejora de infraestructuras dañadas por las borrascas en 94 municipios de la provincia de Jaén.