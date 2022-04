Iceta pide "máxima unidad" tras la candidatura española para los JJOO de Invierno: "No nos la darán" yendo "peleados"

SEVILLA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, ha realizado este jueves un llamamiento a la "máxima unidad institucional" en torno a la candidatura "española" para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno en 2030, en el Pirineo, y ha advertido de que, "si vamos peleados" al Comité Olímpico Internacional (COI), "no nos la darán".

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, el ministro se ha pronunciado así a propósito de las diferencias entre los gobiernos de Cataluña y Aragón en torno a las sedes de esta candidatura del Pirineo español, sobre lo que Iceta ha querido dejar claro que los Juegos Olímpicos se conceden a candidaturas que presenta "un comité olímpico nacional", por lo que "ésta va a ser una candidatura española".

"Lo que pasa es que, es verdad, estará en el Pirineo, y eso quiere decir que vamos a contar con Cataluña y Aragón, porque el Pirineo abarca diversas comunidades autónomas", según ha remarcado el ministro antes de apostillar que "no se me ocurre que hagamos una candidatura que sea un motivo de pelea, entre otras cosas, porque si vamos peleados, no nos la van a dar", ha advertido.

El titular de Deportes ha comentado que en los últimos "días y meses" está "intentando hablar poco" de este tema, "trabajar todo lo que se pueda, y decir que, si nos ponemos todos detrás del Comité Olímpico Español (COE), vamos a ganar" por varias razones.

Entre ellas, ha subrayado que "España nunca ha organizado unos Juegos Olímpicos de Invierno", así como que esta candidatura "fue una iniciativa que surgió desde Barcelona", cuyo "nombre" en "el movimiento olímpico tiene mucho peso por un buen recuerdo de los Juegos del 92", y "porque tenemos al hijo de Juan Antonio Samaranch trabajando en el Comité Olímpico, y tenemos muchas simpatías".

Así las cosas, el ministro ha comentado que "lo que nos toca primero es presentar una candidatura solvente, que cuando la llevemos al COI vean que somos un país capaz de organizar unos Juegos; que estemos todos de acuerdo, que haya la máxima unidad institucional, y la mejor manera para eso es que hagamos caso al COE y nos pongamos todos a su servicio", ha sostenido el ministro, que ha concluido indicando que, "como Gobierno", lo que le corresponde en esta cuestión es "apoyar al Comité Olímpico Español".