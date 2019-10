Iceta (PSC) pide a Torra que "se aparte" y le dice que el diálogo no es con Sánchez sino con la sociedad catalana

Actualizado 19/10/2019 15:03:58 CET

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, este sábado en Jaén - EUROPA PRESS

JAÉN, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido al presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que "se aparte" para que sea otro presidente el pueda hablar en nombre del conjunto de la sociedad catalana ya que "nuestros problemas en estos momentos de acuerdo y de diálogo no son tanto una negociación entre él (Torra) y el Gobierno de España" sino "un diálogo con la parte de Cataluña que él (Torra) se empeña en no querer ver y en no querer a veces ni tan siquiera reconocer".

Miquel Iceta, que ha asistido a una reunión del Comité Electoral Local del PSOE de Jaén, ha indicado a los periodistas que lo primero que habría que decir a Torra es que "ya no representa ni a la mitad de los catalanes" porque en la actualidad "representa a los sectores más radicales del independentismo " y "ha perdido la condición de representante de todos".

Ha añadido que en Cataluña "hay una sensación creciente de desgobierno" y "mucha gente lo que está viendo es que el Gobierno de verdad es el de España y esto se lo dice un catalanista que no lo dice con alegría". Ha añadido que el PSC y la sociedad catalana en su conjunto luchó "muchísimo para que hubiera unas instituciones catalanas de autogobierno potentes" y ahora lo que se siente es "preocupación y tristeza".

Por eso, ha emplazado a Torra a que si quiere verdad dialogar no lo haga pidiendo una reunión con Pedro Sánchez sino que "empiece a dialogar con el conjunto de la sociedad catalana, con quienes representan a quienes no piensan como él".

Y es que, según el máximo responsable de los socialistas catalanes, Torra debe empezar por reconocer que "existe una división muy grande" y que "la independencia ha fracturado esa unión que había en favor del autogobierno" ya que "algunos buscando una quimera imposible, unilateral e ilegal están al borde de hacernos perder el autogobierno".

"Torra no está a la altura, lo mejor que podría hacer si realmente quiere a Cataluña es apartarse y dejar a otro presidente haga lo que el es incapaz de hacer y es hablar en nombre del conjunto, preservar la convivencia, la seguridad y el autogobierno".

En este sentido, ha apuntado que en Cataluña se están produciendo unas manifestaciones pacíficas "dignas de encomio", pero también "se están produciendo unos brotes de violencia que merecen no sólo la condena" sino también "el rechazo, el aislamiento y un combate democrático y también policial para preservar los intereses y los derechos de todos".

Para Iceta, Torra está demostrando que "habla solo a una parte del país y no puede hablar en nombre de Cataluña". Por eso ha incidido en crear "un espacio de diálogo" con el resto de fuerzas políticas catalanas, al tiempo que ha instado al presidente de Cataluña a no "desenfocar" y a dar "pleno apoyo" a los Mossos y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que "se están batiendo el cobre para la defensa de los derechos y libertades de todos".

LLAMAMIENTO A ESQUERRA

El primer secretario del PSC ha lamentado también que el presidente y el gobierno de Cataluña haya optado por "minimizar" las protestas violentas en vez de condenarlas. En este sentido, ha apuntado que en Lleida fueron precisamente manifestantes independentistas los que se pusieron delante de las fuerzas de seguridad para evitar que la Policía fuera agredida a pedradas.

"Ese es el camino a seguir porque la independencia no tiene nada que ver con la violencia, pero eso hay que demostrarlo cuando se producen actos de violencia", ha dicho Iceta y ha añadido que en la sociedad catalana hay "energía e inteligencia suficiente para superar esta situación" pero no con un presidente, Torra, que "no está a la altura".

En este sentido ha hecho un llamamiento a Esquerra Republicana de Catalunya. "Ellos lo pusieron (a Torra), ahora parece que no están muy de acuerdo con cómo lleva las cosas, pues ellos tienen la oportunidad y la responsabilidad de apartarle" porque en Cataluña hay "un problema importante", pero "no nos podemos permitir que sea "el propio presidente y el propio Gobierno quienes agraven ese problema".