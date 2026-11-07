El IDAE edita una guía para instalar bombas de calor en las comunidades de propietarios

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SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha publicado la 'Guía práctica de aerotermia y geotermia para comunidades de propietarios. Climatización renovable y eficiente mediante bombas de calor', con el objetivo de acercar estas tecnologías a las comunidades de propietarios y facilitar su implantación en edificios residenciales existentes, especialmente como alternativa a los sistemas de calefacción convencionales.

La guía ofrece información práctica sobre el funcionamiento y las ventajas de las bombas de calor aerotérmicas y geotérmicas, las distintas posibilidades de integración en edificios existentes, los pasos que deben seguir las comunidades de propietarios para llevar a cabo estas actuaciones y los mecanismos de apoyo disponibles, tal y como ha destacado la delegación del Gobierno en una nota de prensa.

Asimismo, incluye un caso práctico de instalación de aerotermia en un edificio residencial, con estimaciones de inversión, ahorros energéticos y beneficios económicos asociados al sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE).

Por último, incorpora una sección de preguntas frecuentes que responde a las principales dudas que pueden surgir entre los propietarios a la hora de plantear este tipo de instalaciones. La Guía coincide con el anuncio de los nuevos coeficientes multiplicadores de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), que permiten incrementar el valor de los ahorros energéticos reconocidos haciendo más competitiva la instalación de bombas de calor en sustitución de sistemas de climatización de combustibles fósiles.

De aplicación hasta el 31 de diciembre de 2027, estos coeficientes multiplican por tres los ahorros energéticos conseguidos por la instalación de aerotermia o geotermia en bloques de viviendas con sistemas centralizados y por cuatro si se sustituyen instalaciones individuales por un sistema centralizado de bomba de calor. Además, en el caso de consumidores vulnerables los incentivos se amplían en un 50%.

Las bombas de calor pueden ofrecer calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en una misma instalación, aprovechando la energía renovable presente en el aire exterior, en el caso de la aerotermia, o en el subsuelo, en el de la geotermia.

Su elevada eficiencia permite reducir el consumo de energía en los edificios y las emisiones de gases de efecto invernadero frente a numerosos sistemas convencionales basados en combustibles fósiles.

Además, contribuyen a disminuir la dependencia energética del exterior y constituyen una de las principales soluciones para avanzar en la electrificación y descarbonización del parque edificado, en línea con los objetivos energéticos y climáticos de España y de la Unión Europea.