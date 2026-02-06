Identificada desde Jaén una pareja acusada de estafar por teléfono 20.000 euros a un octogenario

Archivo - La investigación se ha llevado a cabo desde la comisaría de la Policía Nacional en Jaén - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado a los presuntos autores de un delito de estafa. Se les acusa de haber estafado por teléfono 20.000 euros a un octogenario.

La investigación se inició en Jaén tras la denuncia de un hombre de 83 años. La víctima había sido engañada a través de una llamada telefónica (vishing) en la que su interlocutor se hacía pasar por un gestor de su entidad bancaria.

De esta forma le solicitó unos códigos que le llegarían a través de SMS, alegando que eran necesarios para que se hicieran efectivas unas transferencias que recibiría y que se encontraban pendientes.

Tras las gestiones practicadas, los investigadores pudieron determinar la participación de dos personas en la estafa, que se realizó en dos fases, defraudando en cada una de ellas 10.000 euros.

Para recibir el dinero procedente de la estafa, los autores utilizaron cuentas bancarias de las que eran titulares. Además, también se llevaron a cabo retiradas de dinero a través de cajeros automáticos en los que pudieron ser visualizados por los agentes encargados de llevar a cabo la investigación. Finalmente, los hechos ya se han puesto en conocimiento de las autoridades judiciales.