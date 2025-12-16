Identificados con drones casi un centenar de personas en Jaén por participar en una carrera ilegal de coches

Rueda de prensa para presentar la operación contra las carreras ilegales de coches - EUROPA PRESS

JAÉN 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en coordinación con Policía Local de Jaén, ha identificado a cerca de un centenar de personas por participar en una carrera ilegal de coches en el polígono industrial Nuevo Jaén. La actuación se enmarca en un operativo específico puesto en marcha para detectar y neutralizar carreras ilegales de vehículos, que estaban generando inquietud entre la población.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, y el alcalde de Jaén, Julio Millán, han sido los encargados de presentar el resultado de la operación en una rueda de prensa en la que han intervenido los máximos responsables de la Policía Nacional y Local en Jaén, la comisaria jefa Layla Dris Hach-Mohamed, y Luis Ojeda.

La investigación comenzó a raíz de conocer diferentes informaciones sobre concentraciones de vehículos que se llevaban a cabo en el polígono. Este tipo de convocatorias, conocidas como "quedadas", son encuentros de aficionados al motor, que se reúnen en polígonos industriales, para realizar exhibiciones de vehículos y carreras ilegales de aceleración.

Durante su desarrollo, se llevan a cabo, sobre todo, carreras de aceleración, generalmente entre dos vehículos que corren en paralelo: además de derrapes, trompos y otras maniobras de riego, incrementando el riesgo tanto para los participantes como para el público que se concentra en el lugar ya que no existen requisitos oficiales y tampoco existen normas ni medidas de seguridad. Las únicas reglas son las que acuerdan los propios participantes.

En el dispositivo se realizaron vigilancias discretas, seguimientos, control de accesos, así como una recopilación y análisis de contenido audiovisual. Debido a la presencia de uniformados de las distintas unidades de Policía Nacional y Policía Local de Jaén, por la zona de celebración de estas carreras, se provocaba un desplazamiento de la carrera, pero no lograban su cese, además de que siempre coincidían con otros eventos de la ciudad, por lo que, se optó por realizar este seguimiento y control, a través de drones de la Unidad de Medios Aéreos que cuenta Policía Nacional en Jaén.

Esta Unidad de Medios Aéreos alertó el pasado 14 de diciembre, de la concentración de un centenar de personas, alrededor de unos cuarenta vehículos, que hizo posible la intervención del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional de Jaén junto con varias patrullas de Tráfico de Policía Local de Jaén, estableciendo un cerco policial sobre la zona en la que se celebraba la carrera ilegal, procediendo así a sancionar a varios conductores por conducción temeraria, exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, o por carecer de ITV o desfavorable, además de otras sanciones administrativas.

A pesar de haber frustrado esta última carrera ilegal celebrada en la ciudad de Jaén, tanto Policía Nacional como Policía Local seguirán sus labores de prevención de este tipo de celebración de competiciones ilegales, advirtiendo que la gravedad de estas quedadas en las que pueden provocar accidentes, colisiones con otros turismos e incluso llegar al atropello de viandantes.

Las personas identificadas como participantes en la carrera, en su mayoría entre 25 y 35 años, se enfrentan a sanciones administrativas que pueden ir desde los 500 euros hasta los 700 y que conllevan pérdida de puntos del carné de conducir.