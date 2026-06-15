Identifican en Atarfe (Granada) a un conductor que hacía derrapes, perdió el control y colisionó con otro coche

Vehículo captado por cámaras de vigilancia en Atarfe realizando maniobras de derrape e impactando con otro coche para después darse a la fuga. - POLICÍA LOCAL DE ATARFE

GRANADA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las cámaras de grabación y la colaboración ciudadana han permitido que la Policía Local de la ciudad de Atarfe (Granada) identifique a un conductor que se dedicaba a hacer maniobras de derrape en la vía pública, colisionó con otro coche y abandonó el lugar sin asumir su responsabilidad.

En este sentido ha informado el cuerpo municipal de seguridad en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en la que indican que se ha abierto una investigación al conductor por un posible delito de conduccción temeraria y por abandonar el lugar tras abandonar el accidente. Los hechos tuvieron lugar el pasado 4 de junio en uno de los accesos principales a la localidad desde el municipio vecino de Albolote.

La Policía Local señala que, por si, los hechos ya le acarrean a este conductor una multa de 1.000 euros, así como seis puntos menos en el permiso de conducir, mientras que por los posibles delitos antes referidos, se podría enfrentar a penas de prisión de hasta dos años años y retirada del permiso de conducir de entre uno y seis años, además del pago de los daños ocasionados.

Se da la circunstancia de que no ha sido el único delito por conducción temeraria registrado en la ciudad en los últimos días, ya que recientemente las cámaras de grabación también fueron determinantes para la identificación de un conductor que circulaba con una persona subida en el techo del vehículo.

Los hechos tuvieron lugar recientemente en una de las vías principales de Atarfe, la avenida de la Diputación, donde la imagen no dejó lugar a dudas de la infracción, por la cual, según señala la Policía Local, al conductor del coche se le impondrá una multa de 500 euros y se le detraerán seis puntos del carnet de conducir.