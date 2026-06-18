El IECA incorpora una nueva capa sobre plantas biometano y actualiza más de 250 capas de información territorial en DERA

Visor Web del DERA mostrando estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) ha actualizado el conjunto de Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA), que integra más de 250 capas de información geográfica organizadas en 15 bloques temáticos, con la incorporación de una nueva capa sobre plantas de producción de biometano y la puesta al día de datos relativos a infraestructuras energéticas, transportes, patrimonio natural, educación, justicia y equipamientos deportivos de la comunidad.

Tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa, el valor y utilidad de los trabajos realizados desde hace más de una década por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) para consolidar el conjunto de Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA) "carece de sentido si la información que contiene no es precisa y se mantiene actualizada". La publicación de este repertorio de bases cartográficas e información temática sobre el territorio andaluz se apoya en información de muy distinta procedencia, que requiere de una continua actualización.

Así, los datos espaciales que actualmente conforman este Sistema de Información se organizan en torno a 15 bloques temáticos y cuenta con más de 250 capas de información geográfica normalizada y homogeneizada que proporcionan una imagen completa y actualizada de la realidad territorial de Andalucía y, con ello, la posibilidad de realizar análisis espacial a partir de múltiples parámetros. Dada la gran variedad de información que recopila DERA y los procesos de aseguramiento de calidad a los que se someten sus datos, en el contexto de la Administración andaluza, se constituye como "una herramienta básica" para gestionar servicios, planificar recursos y obtener un mayor conocimiento de nuestro territorio.

Estos datos provienen, en su mayoría, de los diferentes organismos y departamentos de la Junta de Andalucía, que cooperan en el proyecto como agentes del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía. Entre ellos, la Agencia Andaluza de la Energía (AAE) proporciona anualmente al IECA la actualización de la base cartográfica de infraestructuras energéticas, cuyos datos, integrados en el bloque temático 10, sobre Infraestructuras energéticas y medioambientales, se actualizaron a fecha 30 de junio de 2025. En esta ocasión, la AAE ha facilitado los datos para añadir una nueva capa a este bloque, que muestra la localización de las plantas de producción de biometano actualizada a 31 de diciembre de 2025.

Entre las capas de este área temática, también se ha actualizado la información relativa a las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) y puntos limpios existentes en Andalucía, con los datos procedentes del Catálogo de la Red de Información Ambiental de Andalucía (Rediam).

A su vez, esta publicación presenta la actualización de datos incluidos en el bloque 9, relativo a Transportes y comunicaciones. A partir de la información actualizada incluida en la Información Geográfica de Referencia que publica el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en materia de Transporte (IGR_RT), así como de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), se han actualizado las capas relativas a puertos, aeropuertos, helipuertos y estaciones de tren ubicadas en el territorio andaluz. También se han puesto al día los trazados tanto de senderos y vías verdes, como de las vías pecuarias, según el Inventario de Vías Pecuarias de Andalucía incluido en el banco de datos de la Red de Información Ambiental de Andalucía (Rediam).

Del Catálogo de la Rediam también proceden gran parte de los datos ambientales actualizados en el bloque temático 11, dedicado al Patrimonio, en concreto, los correspondientes a las capas sobre los espacios naturales protegidos de Andalucía y la Red Ecológica Europea Red Natura 2000, así como la información sobre las reservas de la Biosfera, el Diploma Europeo de Áreas Protegidas en Andalucía y la delimitación de los humedales de Andalucía. A estos se añade la capa actualizada sobre Geoparques en Andalucía, según el Catálogo de datos espaciales del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (Iepnb), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En cuanto al área temática relativa a los Servicios, se actualizan los conjuntos de datos que proceden directamente del Inventario de Sedes y Equipamiento de la Junta de Andalucía (ISE), elaborado por el propio IECA y en cuya última publicación se daban nuevos datos sobre Educación y Justicia, y sobre las sedes en las que se materializa la estructura organizativa de la Junta de Andalucía. Además de los datos sobre enseñanza (Centros educativos, Universidades y Facultades), Centros de Formación Profesional para el Empleo (FPE) y Justicia (Juzgados y Centros SAVA --Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía--), se ha actualizado la información derivada del Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos facilitada por la Consejería de Cultura y Deporte.

El mantenimiento y actualización de estos conjuntos de datos es una tarea clave para garantizar la potencialidad de este repertorio completo de información geográfica multitemática de Andalucía. Además, la actualización se lleva a cabo en los correspondientes servicios interoperables WFS y WMS y en el visor, en el que se han mejorado las simbologías y representación por categorías, para facilitar tanto la visualización como la explotación de sus distintas capas.

Con todo ello, el IECA ha incidido en su esfuerzo constante por ampliar las posibilidades de acceso y mantener actualizada la información contenida en DERA, en una búsqueda permanente de nuevas fuentes de datos que respondan a las necesidades de profesionales, estudiantes y usuarios de datos geográficos en general.